Mỗi sáng uống nước cốt chanh pha muối

Ngày 10/1, thông tin với Người Đưa Tin, Ths.BS. Nguyễn Duy Anh - Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết kíp trực đã phải phẫu thuật cấp cứu làm hậu môn nhân tạo để giải phóng tắc nghẽn ruột cho bệnh nhân.

Theo đó, bệnh nhân là ông N., 68 tuổi (Hà Nội), được chẩn đoán ung thư trực tràng di căn gan từ tháng 6/2025 tại một bệnh viện tuyến Trung ương.

Song thay vì tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ, ông rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ, đặc biệt ám ảnh về hóa trị.

Tin vào những lời truyền miệng và nội dung lan truyền trên mạng xã hội cho rằng "hóa trị rất đau đớn, càng điều trị càng nhanh chết", ông N. quyết định từ chối hoàn toàn điều trị y học hiện đại, về nhà tự "chữa lành".

Trong suốt khoảng 6 tháng, ông tham gia các cộng đồng trên mạng xã hội cổ súy cho phương pháp thực dưỡng và nhịn ăn.

Mỗi sáng người đàn ông uống nước cốt một quả chanh pha muối để trị ung thư.

Theo lời kể của bệnh nhân, mỗi sáng ông uống nước cốt một quả chanh pha muối, gần như cắt bỏ hoàn toàn thịt và tinh bột, chỉ ăn rau củ quả, thi thoảng đói quá mới ăn vài thìa cơm nhỏ, với niềm tin "bỏ đói cơ thể sẽ khiến tế bào ung thư chết đi".

Khi kiểm tra siêu âm không thấy khối u nhỏ lại, ông tiếp tục chuyển sang uống nước kiềm hằng ngày, được tạo ra từ một chiếc máy lọc nước mua với lời quảng cáo có thể "kiềm hóa cơ thể, tiêu diệt tế bào ung thư", thậm chí còn dùng giấy quỳ tím thử nước bọt để tự đánh giá hiệu quả.

Sau đó, do đau tức vùng hạ sườn phải tăng lên, ông tiếp tục uống thuốc nam không rõ thành phần trong khoảng 2 tháng.

Hậu quả là sau 6 tháng "tự điều trị", ông sụt tới 20kg. Từ một người đàn ông nặng gần 70kg, ông được đưa vào viện trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng, thân hình chỉ còn da bọc xương.

Tháng 12/2025, ông N. được đưa vào Bệnh viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, chướng bụng tăng dần, bí trung đại tiện, hậu môn rỉ dịch hồng. Đây là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng.

BS. Nguyễn Duy Anh cho biết, kết quả nội soi cho thấy khối u ung thư trực tràng đã phát triển lớn, chiếm trọn lòng trực tràng, gây tắc ruột hoàn toàn. Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cấp cứu làm hậu môn nhân tạo để giải phóng tắc nghẽn ruột cho bệnh nhân.

Tại thời điểm nhập viện, khối u gan di căn đã tăng kích thước lên hơn 10cm, xuất hiện nhiều nốt di căn ở cả hai phổi.

Đừng đánh mất "thời gian vàng" điều trị

Theo BS.Nguyễn Duy Anh, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư trực tràng giai đoạn IV – giai đoạn đã có di căn xa. Ở giai đoạn này, phẫu thuật chỉ có vai trò xử trí biến chứng cấp cứu, còn điều trị toàn thân (hóa trị, điều trị đích, miễn dịch khi phù hợp) mới là yếu tố quyết định kiểm soát bệnh lâu dài.

Sau phẫu thuật khoảng 2 tuần, được chăm sóc dinh dưỡng tích cực các bác sĩ bắt đầu truyền hóa chất theo phác đồ chuẩn.

"Kết quả rất đáng ghi nhận. Chỉ sau chu kỳ hóa trị đầu tiên, bệnh nhân không còn sụt cân, hết đại tiện phân máu, đau bụng giảm rõ rệt, không cần dùng thuốc giảm đau, tinh thần ổn định và sinh hoạt gần như bình thường", bác sĩ cho hay.

Theo các bác sĩ, quan niệm "ung thư trực tràng giai đoạn IV thì điều trị cũng không để làm gì" là một sai lầm rất phổ biến. Nhờ sự phát triển của các phác đồ điều trị hiện đại, thời gian sống và chất lượng sống của bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn đã được cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Bác sĩ cho biết, nếu không điều trị, bệnh nhân ung thư đại – trực tràng di căn chỉ sống trung bình khoảng 6–8 tháng. Trong khi đó, nếu được điều trị toàn thân đầy đủ, thời gian sống trung bình hiện nay có thể đạt 24–30 tháng, thậm chí 3–5 năm hoặc lâu hơn ở những bệnh nhân đáp ứng tốt.

Đặc biệt, điều trị sẽ giúp người bệnh giảm đau, giảm chảy máu, cải thiện ăn uống và sinh hoạt, sống khỏe hơn thay vì chịu đựng bệnh trong suy kiệt.

Bác sĩ một lần nữa nhấn mạnh cho đến nay, không có bằng chứng khoa học nào chứng minh nhịn ăn, uống chanh, nước kiềm hay thuốc nam có thể chữa khỏi ung thư.

Ngược lại, nhịn ăn kéo dài và ăn uống mất cân đối khiến bệnh nhân nhanh chóng suy dinh dưỡng, suy mòn, hệ miễn dịch suy giảm, trong khi tế bào ung thư vẫn tiếp tục phát triển.

Việc tin theo thông tin sai lệch trên mạng xã hội khiến người bệnh đánh mất "thời gian vàng" điều trị, khi quay lại bệnh viện thì bệnh đã nặng hơn, phải can thiệp phức tạp hơn và tiên lượng xấu hơn rất nhiều.