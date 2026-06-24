Ảnh minh họa: Công an TP Hà Nội

Trong các ngày 24 và 25/6/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức phân luồng và hướng dẫn các phương tiện di chuyển như sau:

Thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện

Từ 7h30 đến 8h30; từ 10h30 đến 12h; từ 13h đến 14h30 phút và từ 16h đến 18h trong các ngày 24 và 25/6/2026.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện

Tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên; trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, hạn chế các phương tiện giao thông khác hoạt động trên các tuyến đường: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện như sau:

- Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh… đi các tỉnh phía Bắc, phía Tây và Tây Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang… di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18 - đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên… và ngược lại.

- Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh… đi các tỉnh phía Tây và Tây Bắc như Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên… di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 - đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La… và ngược lại.

- Các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long di chuyển theo tuyến: Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cần tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và sự hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên để thực hiện nhiệm vụ, người điều khiển phương tiện phải khẩn trương chuyển hướng vào đường ngang hoặc điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, bảo đảm nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Đề nghị Sở Xây dựng căn cứ nội dung thông báo phân luồng giao thông, chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường nêu trên.

Công an thành phố Hà Nội thông báo để người tham gia giao thông biết, chấp hành, chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.