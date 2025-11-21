Nhiều trẻ ở TP.HCM mắc tay chân miệng chuyển nặng, bác sĩ cảnh báo gì?

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 46, thành phố ghi nhận 1.542 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 30,2% so với trung bình 4 tuần trước.

Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2025 đến tuần 46 là 31.000 ca. Các khu vực có số ca mắc tay chân miệng trên 100.000 dân cao bao gồm Côn Đảo, Nhà Bè, Bình Tân.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM, mỗi ngày điều trị cho khoảng 20-30 bệnh nhi mắc tay chân miệng, chưa tính các ca bệnh ngoại trú. Trong đó, có nhiều ca nặng có biến chứng thần kinh, phải lọc máu.

Bệnh nhi L.X.P. (2 tuổi, ngụ TP.HCM) nhập viện trong tình trạng sốt cao, giật mình liên tục.

Các bác sĩ chẩn đoán bé mắc tay chân miệng giai đoạn nặng, biến chứng thần kinh. Sau 3 ngày điều trị tích cực, sinh hiệu bệnh nhi ổn định, tuy nhiên vẫn còn sốt và run nhẹ.

Số ca mắc tay chân miệng ở TP.HCM vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt".

“Ở nhà bé sốt cao, gia đình có cho bé uống thuốc hạ sốt nhưng không đỡ. Sau đó, bé giật mình liên tục, quá lo lắng nên tôi vội đưa con đến bệnh viện cấp cứu”, mẹ bệnh nhi cho biết.

Bác sĩ Trần Ngọc Lưu, Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, so với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc tay chân miệng tăng hơn khá nhiều. Những năm trước, đỉnh dịch thường rơi vào tháng 9-10, sau đó suy giảm dần. Tuy nhiên, năm nay, đến thời điểm này, số ca bệnh vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

“Thời điểm hiện tại chưa phải đỉnh cao của dịch, tuy nhiên, ca bệnh gia tăng và có nhiều ca nặng nên người dân cần hết sức cảnh giác. Dù đây không còn là bệnh xa lạ, nhưng nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến biến chứng nặng, thậm chí là di chứng về sau”, Bác sĩ Lưu nói.

Bệnh tay chân miệng có thể dẫn đến các biến chứng rất nguy hiểm, gây tử vong nhanh nếu không được xử lý kịp thời. Bệnh có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng ở não bộ như viêm não, viêm thân não, viêm não tủy, viêm màng não hay các biến chứng khác về tim mạch, thần kinh và hô hấp.

Phát ban, nổi mụn nước là những dấu hiệu khởi phát bệnh tay chân miệng.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Bảo Huy, Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cảnh báo, nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng do phụ huynh chủ quan, đưa trẻ nhập viện trễ. Lúc này, bệnh đã diễn tiến nặng dẫn đến thời gian điều trị dài và khó khăn hơn.

Theo đó, việc phát hiện sớm đóng vai trò then chốt để tránh bệnh diễn tiến nặng. Theo bác sĩ, phụ huynh cần ghi nhớ những dấu hiệu bệnh quan trọng.

Thứ nhất, trẻ sốt cao nhưng uống thuốc hạ sốt không giảm, biểu hiện cho thấy cơ thể đang phản ứng mạnh và có nguy cơ chuyển nặng.

Thứ hai, nếu trẻ giật mình vô cớ, kéo dài hoặc kèm theo dấu hiệu đi loạng choạng, mất thăng bằng, đây có thể là biểu hiện tổn thương hệ thần kinh hoặc nhiễm trùng nặng. Trong những trường hợp này, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay để được thăm khám và can thiệp kịp thời, tránh nguy hiểm.

Với diễn tiến như hiện nay, các bác sĩ cảnh báo, số ca mắc tay chân miệng sẽ còn ở mức cao trong thời gian tới. Hiện, các bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ kháng thể Immunoglobulin, thuốc chống co giật và hệ thống thở máy để điều trị cho bệnh nhi nặng.

Trong trường hợp ca bệnh tăng đột biến, bệnh viện sẵn sàng giường bệnh, khu vực cách ly, tăng cường nhân lực từ các khoa, phòng khác để đảm bảo công tác tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhi.

Trước đó, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, cả nước ghi nhận gần 54.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng trong 9 tháng đầu năm 2025. Trong đó số mắc đang có xu hướng tăng trong bốn tuần gần đây tại TPHCM, An Giang, Vĩnh Long, Tây Ninh, Lâm Đồng, Quảng Ngãi...

Số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi, chiếm 98,6%, trong đó hay gặp ở nhóm từ 1-5 tuổi (chiếm 93,4%).