Nhiều thí sinh trượt oan đại học đã được các trường tiếp nhận

Chiều 27/8, trao đổi với PV báo Tiền Phong, em Lê Hoài An (ngụ TP.Huế) vui mừng cho biết đã nhận được thông báo Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) xác nhận em trúng tuyển vào trường.

An là một trong những thí sinh trượt oan, bị đánh rớt tất cả các nguyện vọng, trong khi đủ điểm trúng tuyển được báo Tiền Phong phản ánh. Theo đó, nam sinh này đăng ký nhiều nguyện vọng và đủ điều kiện trúng tuyển nguyện vọng 4 vào Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Tuy vậy, do lỗi kỹ thuật trong khâu lọc ảo, An được thông báo trúng tuyển nguyện vọng 3 vào Trường ĐH Sư phạm TPHCM dù không đủ điểm trúng tuyển.

Điều này dẫn đến việc em đỗ ảo vào trường không đủ điều kiện và trượt nguyện vọng đáng lý ra phải trúng tuyển.

"Sau bao ngày mất ăn mất ngủ thì em cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm", An nói.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 tại TPHCM. Ảnh: Phạm Nguyễn

Giống như An, nhiều thí sinh cho biết không đủ điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TPHCM nhưng hệ thống của trường lại báo trúng tuyển. Theo quy định, thí sinh chỉ được đỗ một nguyện vọng. Do đó, các em không được xét tiếp nguyện vọng phía sau dù vẫn đủ điểm trúng tuyển.

Trường ĐH Sư phạm TPHCM xác nhận đây là lỗi do thao tác kỹ thuật. Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã có Công văn đề xuất Bộ GD&ĐT tạo điều kiện để thí sinh được tiếp tục xét tuyển và đề nghị các trường đại học có liên quan hỗ trợ.

"Quý phụ huynh và thí sinh sẽ được giải quyết thỏa đáng để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình", Trường ĐH Sư phạm TPHCM thông tin.

Đại diện Trường ĐH Mở TPHCM xác nhận đã nhắn tin thông báo 18 em trúng tuyển vào trường, chuyển từ Trường ĐH Sư phạm TPHCM sang. Đây là các em ban đầu bị trường "đánh rớt" vì hệ thống xác nhận đã đỗ nguyện vọng trước đó vào Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Sau khi xác nhận đây là lỗi kỹ thuật, Trường ĐH Mở TPHCM tiếp nhận các em vào các ngành Tâm lý học, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Luật,... Các em được làm thủ tục nhập học trực tuyến ở trường ngay mà không cần xác nhận trên hệ thống của Bộ.

Một trường có đào tạo nhóm ngành Sư phạm khác ở TPHCM cũng nhận được danh sách khoảng 30 thí sinh thuộc diện trên. Tuy vậy, trường cho hay phải xem xét vì nếu tiếp nhận tất cả, trường bị vượt chỉ tiêu. Trong khi đó, sinh viên Sư phạm được miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí 3,6 triệu đồng mỗi tháng.