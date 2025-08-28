Nam sinh Đắk Nông nhận 3 triệu đồng cầm cố tài sản của mẹ vào đại học, sau 13 năm là Luật sư trẻ, thành tích đáng nể

Trong những ngày điểm chuẩn đại học khiến nhiều gia đình hồi hộp, Đỗ Văn Luận (SN 1993, TP.HCM) nhớ lại chặng đường vào giảng đường cách đây 13 năm. Ngày cầm giấy báo trúng tuyển, anh vừa vui mừng, vừa lo lắng. Vui vì ước mơ thành hiện thực, lo vì gánh nặng kinh tế dồn lên vai mẹ.

Từng nghĩ sẽ bỏ học, nhưng may mắn gặp người thầy truyền cảm hứng

Là cựu học sinh Trường THPT Trường Chinh (Đắk Nông - cũ, nay là Lâm Đồng), Luận có thành tích học tập nổi bật, đặc biệt ở môn Lịch sử. Luận từng đạt giải HSG cấp tỉnh. Tuy nhiên, sinh ra trong gia đình nghèo thuần nông, anh từng nghĩ sẽ sớm nghỉ học để phụ giúp gia đình, giống như anh chị mình.

Bước ngoặt đến vào năm lớp 11, khi anh gặp thầy Nguyễn Văn Phú - giáo viên Lịch sử. Mỗi ngày đến trường, thầy Phú luôn khích lệ Luận: chỉ cần cố gắng, ước mơ không bao giờ là muộn. Cùng lúc đó, mẹ anh dù rất khó khăn vẫn đồng ý để con tiếp tục theo đuổi việc học.

Đỗ Văn Luận

"Thời điểm đó, gia đình tôi chẳng có gì ngoài cuốn sổ hộ nghèo. Mỗi ngày, anh em đều tranh nhau nồi cơm độn sắn. Ấy vậy mẹ chưa bao giờ có ý định cho mình nghỉ học", Luận nhớ lại.

Ngay từ khi chọn khối C, Luận nhận thấy con đường lựa chọn trường đại học không quá rộng, phần lớn tập trung vào các khối ngành An ninh, Cảnh sát, Quân đội, Báo chí và Luật, những ngành được xem là "top đầu". Tuy nhiên, bản thân Luận không thật sự phù hợp với tiêu chí tuyển sinh của khối an ninh, nên đã quyết định chọn Luật - một ngành nghề mở ra nhiều cánh cửa và cơ hội.

Ngày con trai nhận tin trúng tuyển Đại học Luật TPHCM, mẹ của Luận đã quyết định bán hết tài sản, vay mượn hàng xóm được 3 triệu đồng để con vào TPHCM theo đuổi việc học. Đặc biệt, nhờ thầy Phú hướng dẫn, Luận đã nhận thêm 5 triệu đồng từ học bổng "Tiếp sức đến trường" nhằm kịp lên TP.HCM.

Luận đến TP.HCM, ngoài cảm giác háo hức còn là một áp lực đè nặng: Phải làm sao để vượt qua 4 năm đại học suôn sẻ, không phụ lòng mẹ và không phụ cả tương lai của mình.

Đỗ Văn Luận hiện là diễn giả trẻ quen mặt tại khoa Luật của một số trường đại học

Nghề luật không phải là con đường trải đầy hoa hồng, nhưng...

Quãng thời gian sinh viên của Luận gắn liền với việc vừa học vừa làm: phụ quán, gia sư, cộng tác viên… Có những ngày kiệt sức, tưởng chừng không thể bám trụ giữa thành phố, nhưng nghĩ đến mẹ, Luận lại tự nhủ mình không được gục ngã.

Chính năm tháng chật vật ấy đã rèn cho Luận sự chăm chỉ, "Kiên định dẫn lối, vững bước trên hành trình pháp lý" cũng trở thành phương châm làm nghề của chàng luật sư trẻ. Từng trải qua bế tắc, anh đồng cảm hơn với khách hàng khi họ rơi vào ngõ cụt pháp lý, sẵn sàng lắng nghe và tìm cách trao lại cho họ niềm tin.

"Học Luật mang lại cho mình sự linh hoạt trong định hướng nghề nghiệp: có thể trở thành giảng viên, luật sư, pháp chế ngân hàng, pháp chế doanh nghiệp hoặc theo con đường công chức trong ngành Kiểm sát, Tòa án.

Khi trúng tuyển vào Trường Đại học Luật - một trong những cơ sở đào tạo luật hàng đầu cả nước - mình càng thêm tin tưởng vào lựa chọn trước đó. Môi trường học tập ở đây kết hợp hài hòa giữa lý thuyết buổi sáng và thực hành buổi chiều, giúp mình nuôi dưỡng niềm say mê và tình yêu với nghề luật", luật sư trẻ nói.

Trong quá trình học, Luận đặc biệt chú trọng các môn có tính ứng dụng cao vào thực tiễn, bởi hiểu rằng chỉ khi bám sát nhu cầu của xã hội thì mới nắm bắt tốt cơ hội việc làm. Các kỹ năng quan trọng như giao tiếp, nghiên cứu - lập luận, cùng kiến thức về tố tụng dân sự, hình sự, đất đai, hành chính được Luận rèn luyện kỹ lưỡng.

Song song đó, Luận còn trang bị nền tảng về quản trị hành chính văn phòng và quản trị nhân sự, với mục tiêu một ngày nào đó có thể tự mở văn phòng luật sư riêng. Và đúng như dự định, ở tuổi 26, Luận đã thành công xây dựng cho mình một văn phòng luật, dấu mốc cho thấy sự kiên định và nỗ lực không ngừng.

Luận hiện đang là Giám đốc Công ty Luật TNHH Lập Phương, đơn vị chuyên về dân sự, hình sự, hôn nhân & gia đình, thương mại, đất đai, thi hành án… Ngoài công việc chuyên môn, anh còn tham gia nhiều hoạt động xã hội, từng làm giám khảo và cố vấn pháp lý tại The Face University 2024 và Mister Tourism World 2025, cũng như xuất hiện trong chương trình Cơ hội cho ai? cùng Cố Chủ tịch Hoàng Nam Tiến.

Luật sư Luận từng xuất hiện trong chương trình Cơ hội cho ai?

Trong chục năm hành nghề, Luận đã tham gia nhiều vụ việc án lớn. Bên cạnh công việc, Luận còn được nhớ tới bởi những việc làm mang tính nhân văn. Anh từng giúp một người mẹ nghèo hoàn tất thủ tục ly hôn, đồng thời hỗ trợ tiền để chị có thể bắt đầu lại cuộc sống.

Năm 2012, chính anh từng là sinh viên nhận học bổng "Tiếp sức đến trường" của một tờ báo. Giờ đây, khi đã thành công, anh mong muốn quay lại đóng góp, nhằm trao cơ hội cho những bạn trẻ có hoàn cảnh giống mình ngày trước. "Tôi may mắn được giúp đỡ, giờ đến lượt tôi trao lại niềm tin ấy cho thế hệ sau", anh nói.

Với chàng luật sư trẻ, mẹ không chỉ là bán hết tài sản để anh ăn học, mà còn là tấm gương về sự kiên cường và nhân hậu. Vì vậy, thành công công hôm nay chính là cách anh gửi lời cảm ơn dành cho mẹ.

"Di sản tôi muốn để lại không phải tiền bạc hay danh tiếng, mà là tinh thần kiên định, sự tử tế trong nghề luật. Tôi muốn được nhớ đến như một luật sư đã sống và làm nghề bằng trách nhiệm và niềm tin", anh nói.

Theo Luận, nghề luật không phải là con đường trải đầy hoa hồng, nhưng lại là hành trình đáng giá để rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ và sự kiên định. Các bạn trẻ muốn đi xa với nghề phải nắm bắt nhu cầu thực sự của thị trường lao động, không ngừng trau dồi kỹ năng thực hành pháp lý. Quan trọng hơn hết, hãy giữ gìn đạo đức nghề nghiệp vì chỉ khi có uy tín, bạn mới có được niềm tin của khách hàng và chỗ đứng vững vàng trong xã hội.