Hai nghệ sĩ Việt đều là đại tá quân đội có hai con cực phẩm: Đã đẹp trai xinh gái còn học hành đỉnh thế này!

Vợ chồng NSND Thu Quế - NSƯT Phạm Cường là bộ đôi được ngưỡng mộ của màn ảnh, sân khấu miền Bắc. Cặp nghệ sĩ bén duyên khi cùng công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội.

NSƯT Phạm Cường tên thật là Phạm Tiến Cường, sinh năm 1965 tại Hải Phòng. Ông có gia tài phim ảnh đồ sộ lên đến hàng trăm bộ phim lớn nhỏ. Từ năm 1991 đến 2005, nghệ sĩ Phạm Cường công tác tại Đoàn Kịch nói Quân đội. Từ năm 2005-2008, anh là Đội trưởng Đội diễn I - Đoàn Kịch nói Quân đội. Năm 2010, NSƯT Phạm Cường giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát kịch nói Quân đội, rồi Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân.

NSƯT Phạm Cường mang quân hàm đại tá. Anh nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2007.

NSND Thu Quế sinh năm 1969 tại Hà Nội, mang quân hàm đại tá quân đội. Năm 14 tuổi, nữ nghệ sĩ rời Việt Trì (Phú Thọ) về Hà Nội đầu quân cho đoàn kịch nói Quân khu II.

Chị là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Việt Nam những năm 2000. Những bộ phim như Cô gái mang tên dòng sông, Vị tướng tình báo và hai bà vợ, Dòng sông phẳng lặng, Hoa đất Mường.. đưa tên tuổi nữ nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả.

Chị nhận danh hiệu NSND năm 2016 và mang quân hàm đại tá năm 2017.

Họ kết hôn năm 1995, có một con gái và một con trai.









Cả hai con đều học giỏi

Trên trang cá nhân mới đây, nghệ sĩ Thu Quế đã xúc động chia sẻ niềm vui lớn của gia đình khi con trai – cháu Dế (Phạm Minh Duy) chính thức trúng tuyển khoa Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chị viết: "Mẹ con cháu xin chào đại gia đình! Cháu Dế chính thức đỗ khoa Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội rồi ạ! Bao cố gắng nỗ lực, 12 năm đèn sách, công lao của cả nhà, của bản thân con trai, công ơn các thầy cô giáo, 3 nhà trường nơi con theo học. Nay con đã chính thức bước vào cánh cửa đại học. Chúc mừng con trai của mẹ".

Nữ nghệ sĩ cũng gửi lời động viên tới các sĩ tử cùng lứa: "Xin gửi lời chúc tới tất cả các bạn 2K7 đỗ đại học năm nay 2025 nhé! Một kỳ thi thật khó khăn và đầy thử thách vậy mà các bạn 'lợn vàng' đã vượt qua ngoạn mục. Mẹ cháu xin thay mặt cả nhà, trân trọng cảm tạ những lời chúc yêu mến, thân thương, động viên cháu Dế sắp bước vào đại học ạ".

Bài đăng nhanh chóng nhận về nhiều bình luận chúc mừng, đồng thời khiến bạn bè, khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách vợ chồng nghệ sĩ Thu Quế – NSƯT Phạm Cường nuôi dạy con cái. Con trai của cặp đôi – Phạm Minh Duy (sinh năm 2007) không chỉ sở hữu thành tích học tập ấn tượng mà còn có chiều cao trên 1m80 cùng gương mặt điển trai, sáng sủa.

Không chỉ Duy, cô con gái lớn Hà Vi cũng từng nối dài truyền thống học tập của gia đình tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Hà Vi lựa chọn ngành Tiếng Anh Pháp lý, sau khi tốt nghiệp đã rẽ hướng sang lĩnh vực trà đạo, xây dựng sự nghiệp riêng thay vì theo đuổi nghệ thuật như bố mẹ.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn tổ ấm, NSND Thu Quế tâm sự: "Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau và chính các con phải biết tôn trọng, chia sẻ để cùng nâng niu hạnh phúc". Chị cho biết, dù cả hai vợ chồng đều là nghệ sĩ, có những áp lực nghề nghiệp, nhưng khi trở về nhà, họ luôn đặt gia đình lên hàng đầu, trở về đúng vai trò của một người chồng trách nhiệm, một người vợ chu toàn và cha mẹ mẫu mực.