Anh Quân cũng cho biết, tuyến phố Trung Lực - Lực Hành - Trung Hành đang được tổ chức thi công cống thoát nước, vỉa hè, hạ ngầm đường dây điện. Tuy nhiên, dọc các tuyến phố này chỉ có biển cảnh báo đầu và cuối tuyến. Các vị trí thi công dở dang ít được khoanh vùng cảnh báo ổ trâu, ổ gà cho người dân. Do đó, những đợt mưa lớn gần đây đường ngập sâu và từng xảy ra nhiều sự cố tai nạn người và phương tiện ngã xuống các vị trí thi công dự án, tiềm ẩn nguy hiểm.