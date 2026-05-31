Sáng 31/5, mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư tại các phường ở Nha Trang bị ngập sâu , ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

Tuyến đường Điện Biên Phủ, phường Bắc Nha Trang bị ngập khiến nhiều phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Tại phường Bắc Nha Trang, mưa lớn liên tục làm nhiều tuyến đường như 2/4, Điện Biên Phủ, Thoại Ngọc Hầu, Phạm Văn Đồng... bị ngập cục bộ, có nơi ngập từ 30-50cm. Nhiều phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông, một số xe bị chết máy, người dân phải lựa chọn các tuyến đường khác để di chuyển.

Tình trạng ngập cục bộ cũng xảy ra tại một số khu vực thuộc phường Tây Nha Trang và Nam Nha Trang.

Cùng ngày, trên tuyến đèo Ngoạn Mục (xã Lâm Sơn), một cây lớn bị gãy đổ chắn ngang mặt đường do ảnh hưởng của mưa lớn, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời có mặt, phối hợp với địa phương nhanh chóng thu dọn cây gãy đổ để thông xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn. Đồng thời, phối hợp với người dân và các lực lượng chức năng khẩn trương cắt dọn cây đổ, giải tỏa hiện trường, bảo đảm giao thông thông suốt.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi lưu thông qua các tuyến đèo, dốc trong điều kiện mưa lớn cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn giao thông.