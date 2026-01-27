Theo The Nation và Asia News Network, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 25-1 cho biết nước này đã tăng cường các biện pháp giám sát và sàng lọc để đối phó với nguy cơ dịch bệnh do virus Nipah bắt nguồn từ Ấn Độ.

Hiện Thái Lan chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh nào nhưng chính quyền vẫn thận trọng. Động thái mới của Thái Lan liên quan đến 5 ca nhiễm virus Nipah được xác định tại bang Tây Bengal - Ấn Độ vài ngày trước, khiến 100 người phải cách ly.

Trong số ca nhiễm được xác nhận có 2 y tá và 1 bác sĩ; có thông tin cho rằng 2 y tá làm việc tại TP Kolkata và đang trong tình trạng nguy kịch.

Bộ Y tế Thái Lan bắt đầu sàng lọc hành khách đi máy bay đến từ Ấn Độ để phát hiện khả năng nhiễm virus Nipah từ ngày 26-1. Việc kiểm tra đang được thực hiện tại sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang ở thủ đô Bangkok, tập trung vào hành khách đến từ Tây Bengal.

Bộ này cũng ban hành "Thẻ cảnh báo sức khỏe" cho du khách đến từ các khu vực có nguy cơ cao, đồng thời khuyến cáo bất kỳ ai có các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau cơ, đau họng, ho, khó thở, buồn ngủ, lú lẫn hoặc co giật - đặc biệt nếu họ đã tiếp xúc với dơi, động vật bị bệnh hoặc người nhiễm bệnh trong vòng 21 ngày trước khi đến Thái Lan - nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Hiện chưa có phương pháp điều trị cụ thể lẫn vắc-xin đối với virus Nipah.

Kiểm tra sức khỏe ở sân bay Thái Lan để đối phó nguy cơ dịch bệnh do virus Nipah Ảnh: THE NATION

Cũng trong ngày 25-1, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Đài Loan (Trung Quốc) cho biết họ dự định đưa bệnh do nhiễm virus Nipah vào danh mục bệnh truyền nhiễm cấp độ 5 - tức nhóm bệnh truyền nhiễm mới nổi hoặc hiếm gặp, tiềm ẩn rủi ro lớn đối với sức khỏe cộng đồng - sau thông tin về ổ dịch ở Ấn Độ.

Hòn đảo này cũng duy trì cảnh báo du lịch cấp độ 2 màu vàng, tức khuyến cáo cần thận trọng phòng ngừa nhưng không hạn chế đi lại, đối với du khách từ bang Kerala của Ấn Độ - vốn là vùng dịch tễ "truyền thống".

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), virus Nipah có thể lây truyền từ động vật sang người, qua thực phẩm bị ô nhiễm hoặc trực tiếp giữa người với người. Dịch bệnh chỉ mới xuất hiện vài đợt trong vài thập niên qua ở châu Á nhưng gây quan ngại do tỉ lệ tử vong lên đến 40%-75%. Đợt dịch đầu tiên được ghi nhận ở Malaysia năm 1999, cũng ảnh hưởng đến Singapore. Bangladesh xuất hiện ổ dịch vào năm 2001. Bệnh còn được xác định định kỳ ở miền Đông Ấn Độ.

Virus gây bệnh từng được tìm thấy ở một số loài dơi ở Campuchia, Ghana, Indonesia, Madagascar, Philippines và Thái Lan.