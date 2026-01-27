Vừa vào đại học đã suýt chết vì nhồi máu cơ tim, bác sĩ cũng phải HOẢNG HỐT khi chàng trai kể về lối sống

Ngưỡng cửa đại học vốn là "bầu trời tự do" mà nhiều bạn trẻ khao khát. Nhưng với một nam sinh 18 tuổi tại Đài Loan (Trung Quốc) sự tự do ấy suýt chút nữa đã trở thành "đồng phạm" cho dấu chấm hết cho cuộc đời.

Câu chuyện bắt đầu từ một đêm leo núi đầy hưng phấn tại khu vực núi Dương Minh (Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc) cùng nhóm bạn mới. Giữa không gian mờ ảo, chàng trai đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình như có hàng ngàn cân nặng đè lên, cơn đau thắt nghẹt lan dần khiến hơi thở trở nên đứt quãng.

Vì muốn giữ hình tượng "ngầu" trước mặt cô gái mình thầm thương đang ngồi phía sau xe, nam sinh này đã cắn răng chịu đựng, cố gắng đạp xe đến một quán ăn sáng bất chấp cơn đau xé thịt. Chỉ đến khi gương mặt cậu tái mét, không còn một giọt máu và đổ gục xuống vì không thể đứng vững, bạn bè mới hoảng loạn đưa cậu đi cấp cứu.

Ảnh minh họa

Tại bệnh viện, bác sĩ Tsai Sung-en (Đài Loan, Trung Quốc) đã vô cùng bàng hoàng khi chẩn đoán một thanh niên mới hơn 18 tuổi, không tiền sử bệnh lý lại đang bị nhồi máu cơ tim cấp tính. Quan trọng hơn là cơ thể đã phát ra rất nhiều "tín hiệu cầu cứu" mà cậu lại bỏ qua.

May mắn là sau nhiều giờ nỗ lực của đội ngũ y tế, chàng tân sinh viên này đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Hiện tại, anh đang bình phục khá tốt và được chuyển từ ICU (phòng chăm sóc đặc biệt) sang phòng bệnh thường của khoa Nội tim mạch. Khi bác sĩ Tsai hỏi han về lối sống thì lại một lần nữa bị sốc bởi chính lời kể của bệnh nhân.

Thủ phạm gây nhồi máu cơ tim: Lối sống "tự do độc hại"

Trò chuyện với chàng trai khiến nguyên nhân thực sự gây nhồi máu cơ tim dù còn rất trẻ dần hé lộ. Hóa ra, nó không nằm ở gen di truyền hay bệnh nền, mà nằm ở lối sống "tự do độc hại" của chính anh ta.

Vốn là "con ngoan trò giỏi", sau nhiều năm bị bố mẹ kiểm soát chặt chẽ về thời gian và sở thích, chàng trai này có tư duy lên đại học phải được sống buông thả theo ý mình. Từ một người ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, chỉ tập trung vào học tập thì chàng trai này lao vào những cuộc vui bất tận.

Chính anh ta kể lại, vừa lên đại học, ra ở trọ riêng là bắt đầu tập hút thuốc, uống rượu, sống về ban đêm. Những người bạn mới, những cuộc vui thâu đêm hoặc tới 3 - 4 giờ sáng nối tiếp ngày này qua ngày khác. Dù ở một mình ở phòng trọ, anh cũng sẽ chơi game hoặc dùng mạng cã hội tới tận khuya, thậm chí là tới sáng.

Đồ ăn thì gần như chỉ gọi bên ngoài, cứ đói thì ăn mà chẳng cần quan tâm giờ giấc. Những món trước kia bố mẹ cấm vì không tốt cho sức khỏe anh đều cảm thấy rất ngon. Mấy tháng trời liên tục như vậy, cộng thêm vào ngày xảy ra sự việc đã thức trắng 2 đêm liền, lại leo núi quá sức và uống nhiều bia rượu, hưng phấn khi ở gần người mình thích nên trái tim càng chịu nhiều áp lực. Cuối cùng, cơn nhồi máu cơ tim ập đến.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Tsai giải thích rằng, mạch máu của người trẻ vốn rất dẻo dai nhưng cũng có thể bị "chuột rút" giống như cơ bắp. Dưới tác động của caffeine, rượu và việc thức khuya kéo dài, lao lực thù động mạch vành của nam sinh này đã bị co thắt dữ dội, khiến máu không thể lưu thông đến tim.

Bố mẹ chàng trai trách con một thì bắt đầu trách chính mình 10. Tuy nhiên, họ quyết tâm không để con trai lại buông thả trong sự "tự do độc hại" như trước nữa. Bởi bác sĩ nhắc nhở, nếu còn tiếp tục như vậy, trái tim chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Chàng trai cũng cảm thấy vô cùng hối hận và hứa sẽ thay đổi, tự do nhưng lành mạnh. Anh chia sẻ với hy vọng đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho những người trẻ cũng đang tự phá hủy sức khỏe bản thân giống như mình mà không hay.