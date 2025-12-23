Trong những ngày cuối năm, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng xấu trên không gian mạng và qua điện thoại ngày càng biến tướng và tinh vi. Các vụ lừa đảo trực tuyến có xu hướng gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ nguy hiểm và hậu quả.

Mới đây, hàng loạt người dân nhận được những tin nhắn từ các số điện thoại lạ với nhiều nội dung khác nhau. Tưởng chừng như một ai đó đã nhắn... nhầm số.

Như mới đây, một người dận nhận được số điện thoại từ số điện thoại lạ +84394495xxx với nội dung: "Phòng khám em mở cửa đến mấy giờ. Để anh sắp xếp công việc mai anh chở mẹ anh qua khám". Người này liền thắc mắc xem có nên trả lời tin nhắn lạ này không thì ngay lập tức bên dưới phần bình luận hàng loạt tài khoản chia sẻ bản thân cũng nhận được những tin nhắn từ những số lạ với chiêu thức "giả vờ nhầm số tương tự".

Hàng loạt người dùng cũng nhận được tin nhắn từ số lạ với nội dung tương tự.

Những tin nhắn có vẻ ngẫu nhiên và vô hại như vậy, bạn không phải là người duy nhất. Và đây không đơn thuần là tin nhắn nhầm số. Tội phạm mạng ngày càng sử dụng chiêu trò "nhắn nhầm số" với sự hỗ trợ của AI để lừa người dùng cung cấp thông tin cá nhân và truy cập vào tài khoản ngân hàng.

Ngay sau đó, nếu các nạn nhân nhắn tin trả lời lại các đối tượng sẽ giả vờ nhắn nhầm số hoặc tìm cách bắt chuyện với giọng điệu đưa đẩy như giả vờ bất ngờ khi ai đó đã cho mình nhầm số hoặc áy náy xin lỗi vì đã làm phiền... Tuy nhiên, sau nhiều vụ lừa đảo được cơ quan chức năng cảnh báo, nhiều người nhanh chóng block hoặc chủ động bỏ qua những tin nhắn "đi lạc" để tránh sập bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Trước đó, chia sẻ với báo Thanh niên, ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC, thuộc dự án Chongluadao.vn) và chuyên gia an ninh mạng khẳng định: "Đây là hình thức lừa đảo tình cảm, bắt đầu bằng những tin nhắn lạc địa chỉ để rồi làm quen, kết bạn sau đó dẫn dụ để lừa đảo. Đối tượng thường giới thiệu là quân nhân, nhân viên chính phủ, nhân viên ngoại giao nước ngoài hoặc Việt kiều… để tạo lòng tin; đa phần có hoàn cảnh gia đình éo le, vợ mất…". Theo ông Hiếu, đa phần các đối tượng này sau khi tạo được niềm tin, làm quen một thời gian sẽ đưa nạn nhân vào các bẫy đầu tư chứng khoán, tiền ảo, hoặc có thể gửi đường link chứa mã độc để xâm nhập tài khoản ngân hàng.

Thực tế, cơ quan công an đã nhận được trình báo về nhiều vụ lừa đảo trực tuyến có tình huống xuất phát ban đầu tương tự như trên. Có nhiều trường hợp, sau một thời gian làm quen, đối tượng lừa đảo dùng những lời lẽ quan tâm, hỏi han, thậm chí hẹn hò rồi hứa tặng tiền, quà có giá trị cao để phối hợp với kẻ khác gạt tiền đóng phí. Gần đây thì xuất hiện nhiều trường hợp dụ dỗ góp vốn đầu tư, tham gia các sàn ảo để lừa đảo. Theo cơ quan công an, hầu hết nạn nhân là phụ nữ, đủ các nhóm tuổi, thông thường là phụ nữ cô đơn (chưa kết hôn hoặc hôn nhân không hạnh phúc), phụ nữ trung niên, cao tuổi không sinh sống cùng con cái nhưng có tài sản nhàn rỗi.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và tuân thủ các nguyên tắc để tự bảo vệ mình. Theo đó: Người dân cần cẩn trọng khi tiếp xúc với người lạ trên mạng, đặc biệt là các tài khoản lạ, không có bạn chung, người nước ngoài; tuyệt đối không tin tưởng vào những “bạn bè” qua mạng khi chưa gặp mặt và nắm rõ thông tin cá nhân; chặn hoặc không tò mò trả lời các tin nhắn từ người lạ, sử dụng tổng đài 5656 (miễn phí) để chặn các số điện thoại gọi điện, nhắn tin làm phiền.

Đặc biệt, người dân cảnh giác khi được mời tham gia các hệ thống đầu tư online, công việc đơn giản nhưng có thu nhập “khủng”, tìm hiểu kỹ về các hoạt động kiếm tiền online như: sàn thương mại điện tử, làm nhiệm vụ hưởng hoa hồng, đầu tư online; kiểm tra kỹ các thông tin khi có đề nghị nhận quà tặng từ người lạ, không chuyển tiền trả những khoản phí trước khi nhận và kiểm tra hàng; khi có nghi vấn phải báo cho người nhà biết và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để xử lý.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo: Các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số CCCD, địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân... cho bất kỳ ai không quen biết hoặc chỉ quen biết qua mạng xã hội, chưa biết rõ nhân thân, lai lịch, cảnh giác đối với các trường hợp nhắn tin làm quen qua mạng xã hội, dụ dỗ đầu tư sinh lời cao hoặc hứa hẹn tặng quà đắt tiền từ nước ngoài…