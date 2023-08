Nhiều ngành học điểm chuẩn 2023 tăng đến 4 - 11 điểm

Năm nay, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) đưa ra mức điểm chuẩn cao nhất với ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến là 28,05. Tiếp đến, Trí tuệ Nhân tạo điểm chuẩn 27.

Trường ghi nhận màn nhảy vọt điểm chuẩn của một số ngành thuộc lĩnh vực Khoa học sự sống và Khoa học tự nhiên so với năm 2022 như: ngành Sinh học lấy 21,5 (tăng 4,5 điểm), ngành Sinh học chất lượng cao tăng 4 điểm. Ngành Hải dương học, Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học tăng 2 điểm.

Nhiều ngành học điểm chuẩn 2023 tăng vọt 4 - 11 điểm. (Ảnh minh hoạ)

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TP.HCM hầu hết các ngành đều tăng sốc hơn 10 điểm so với năm 2022. Trong đó, ngành Cơ khí ôtô, Cơ điện tử ôtô lấy 25,5 điểm, tăng 10,5 điểm so với năm ngoái. Ngành Công nghệ thông tin, Quản trị Logicstic và vận tải đa phương thức cùng lấy điểm chuẩn 25,65 - cao nhất trường, tăng 6,65 - 8,65 điểm so với năm trước.

Nhiều ngành khác lấy chuẩn từ 24 trở lên như Kỹ thuật xây dựng, Kinh tế vận tải, Kỹ thuật điện, Ngôn ngữ Anh, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật điều khiển tự động hóa... tăng 7,5 - 10 điểm. Những ngành còn lại mức tăng 4 - 6 điểm.

Lý giải việc điểm chuẩn tăng đột biến, lãnh đạo trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM cho biết, so với mặt bằng điểm chuẩn chung các trường, điểm chuẩn của trường không quá cao. Tuy nhiên so với năm trước thì đúng là điểm chuẩn tăng vọt.

Có nhiều nguyên nhân khiến điểm chuẩn trường tăng như: điểm thi của thí sinh năm nay tốt hơn, học phí của trường thấp, nhiều năm không tăng, điểm sàn xét hồ sơ cũng tăng hơn so với năm trước 4 - 6 điểm.

Vị này cũng cho biết thêm, chỉ tiêu học bạ của trường năm nay và năm trước giống nhau, chiếm 50% chỉ tiêu. Do vậy đây không phải nguyên nhân đến từ việc chỉ tiêu dành cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT còn ít.

Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia tất cả các ngành đều tăng so với năm ngoái. Trong đó, ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước tăng 6 điểm (tổ hợp D14, C00, C19, C20) so với năm ngoái.

Ngành Chính trị học tăng 6,25 điểm ở tổ hợp D01, tăng 5,25 điểm ở tổ hợp C00, C14, C20.

Đại Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM đưa ra mức điểm chuẩn phương thức xét tuyển kết hợp nhiều thành phần gồm: kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (chiếm 75%), điểm thi tốt nghiệp THPT (20%), kết quả quá trình học tập THPT (5%) và các thành tích cá nhân khác như giải thưởng học thuật, thành tích hoạt động xã hội, văn thể mỹ.

Công thức tính điểm xét tuyển = [Điểm thi đánh giá năng lực quy đổi] x 75% + [Điểm thi tốt nghiệp THPT quy đổi] x 20% + [Học lực THPT] x 5% (công thức này chưa tính điểm cộng thêm).

Với công thức đó, điểm chuẩn của trường dao động 54 - 79,84/100. Trong đó, ngành Khoa học máy tính có điểm chuẩn cao nhất, tăng gần 4 điểm so với năm ngoái. Kỹ thuật máy tính xếp sau với 78,26 điểm, tăng 11 điểm. Thấp nhất là nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường, Kỹ thuật môi trường lấy 54 điểm, giảm hơn 6 điểm.

So với năm 2022, đa số ngành điểm chuẩn tăng. Đồng thời trong số các thí sinh trúng tuyển năm nay có 265 (5%) thí sinh trúng tuyển với điểm đánh giá năng lực từ 900 trở lên và đồng thời điểm thi THPT từ 27 trở lên. Gần 15% thí sinh trúng tuyển có điểm thi đánh giá năng lực từ 900 trở lên, 10% thí sinh có điểm thi THPT từ 27 điểm trở lên và 55% thí sinh có điểm thi THPT từ 25 điểm trở lên.