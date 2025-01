Năm 2024, trong công tác giám sát mối nguy, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã triển khai tiến hành lấy 5.312 mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP (hóa lý, vi sinh) đối với sản phẩm thủy sản sống, tươi, ướp đá; nước đá dùng liền; rượu trắng sản xuất tại Việt Nam...

Phát hiện 20% mẫu hải sản ướp đá bị nhiễm khuẩn (Ảnh minh họa)

Trong đó số mẫu không đạt chiếm 1,47% với 855 mẫu, có phát hiện chỉ tiêu vi sinh không đạt 656 mẫu và 199 mẫu phát hiện chỉ tiêu hóa lý không đạt.

Đáng lo ngại là Sở An toàn thực phẩm đã phát hiện khoảng 10% mẫu nước uống đóng chai, 10% mẫu nước đá không đạt chỉ tiêu vi sinh và khoảng 20% mẫu thủy, hải sản nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, các mặt hàng đóng sẵn bằng bao gói cũng phát hiện một số mẫu không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Riêng sản phẩm rau củ và thịt cho kết quả khả quan hơn.

Căn cứ vào kết quả này, thời gian tới, Sở An toàn thực phẩm sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất sản phẩm nước đá, nước uống đóng chai, cơ sở chế biến, kinh doanh thủy, hải sản và sản phẩm đóng gói khác nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Đặc biệt, trong đợt kiểm tra cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Sở sẽ tích cực giám sát, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh các loại thực phẩm được tiêu thụ nhiều như thịt, trứng, sữa, bánh mứt, bia rượu, các loại giỏ quà tết dễ bị trà trộn hàng hết hạn, hàng giả...

Liên quan đến vụ việc giá đỗ ngâm hóa chất, bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ việc giá đỗ ngâm hóa chất được phát hiện tại Đắk Lắk, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm mặt hàng này tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở thành phố. Kết quả cho thấy các mẫu giá đỗ đều đạt các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, không phát hiện nhiễm hóa chất.

Bà Lan cho biết, đơn vị mới kiểm nghiệm hơn 5.000 mẫu sản phẩm trên địa bàn và điều này chỉ như "muối bỏ bể". Tuy nhiên, việc kiểm tra có giá trị vì mang tính ngẫu nhiên và hết sức khách quan. Ngoài ra, các đơn vị, đặc biệt là các hệ thống kênh siêu thị hiện đại, đã lấy tổng cộng 15.000 mẫu kiểm nghiệm hằng đêm. Nếu như có vấn đề gì siêu thị sẽ trả hàng. Đây chính là bài học cho các đơn vị trong đợt vừa qua ở Bách Hóa xanh.

Cũng trong năm 2024, Sở An toàn thực phẩm đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản 15.769 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống (tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả xử lý vi phạm hành chính 64 cơ sở vi phạm (chiếm tỷ lệ 0,4%), với tổng số tiền phạt là 812.211.500 đồng và tịch thu nhiều hàng hoá.