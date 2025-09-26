Lãnh đạo UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, nhiều học sinh của một cơ sở giáo dục tại địa phương vừa phải vào viện thăm khám, điều trị sau bữa ăn sáng tại trường.

Thông tin ban đầu, nhiều học sinh sau khi dùng bữa ăn tại một trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trụ sở tại xã Kim Ngân có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy nghi do ngộ độc thực phẩm.

Sau bữa ăn sáng tại trường, nhiều học sinh của trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy biểu hiện đau bụng phải vào viện thăm khám, điều trị. (Ảnh: CTV)

Ngay khi nắm bắt thông tin, chính quyền xã Kim Ngân huy động lực lượng công an xã, y tế phối hợp với nhà trường và phụ huynh đưa các em học sinh đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy để cấp cứu, điều trị.

Hiện, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi tình hình, và điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Cách đây hơn 10 ngày, sau khi dùng bữa ăn tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, 5 sinh viên của Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) cũng phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc.

Được biết, các sinh viên trên đều đang theo học năm hai tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế và đang học học phần giáo dục quốc phòng, an ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế. Sau khi dùng bữa ăn tập trung tại Trung tâm, nhóm sinh viên có biểu hiện đau bụng và được chuyển đến Bệnh viện Hương Thủy cấp cứu. Theo tìm hiểu, ngoài các bữa ăn tập trung tại trung tâm, sinh viên còn có thói quen đặt đồ ăn bên ngoài.

"Nhận thông tin, tôi chỉ đạo Ban Giám hiệu và Phòng Đào tạo Đại học Công tác sinh viên và Phòng Tổ chức hành chính về làm việc với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, đồng thời ghé bệnh viện để thăm hỏi các sinh viên", lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) cho biết.