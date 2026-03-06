Nhiều gia đình bắt đầu bỏ bồn rửa mặt trong phòng tắm: Sau khi xem thiết kế này, tôi ước mình có thể phá bỏ tất cả và cải tạo lại từ đầu

Cho đến một ngày ghé thăm căn hộ của một người bạn, tôi mới nhận ra: có lẽ cách bố trí này đã bắt đầu lỗi thời. Phòng tắm của cô ấy không hề có bồn rửa mặt bên trong. Thay vào đó, khu vực rửa mặt được đưa ra bên ngoài - ngay hành lang nhỏ cạnh phòng tắm.

Kết quả khiến tôi bất ngờ: không gian vừa rộng rãi hơn, vừa gọn gàng hơn, lại tiện dụng hơn rất nhiều.

Sau khi nhìn thấy cách làm này, tôi chỉ muốn về nhà… phá luôn chiếc bồn rửa trong phòng tắm của mình để cải tạo lại từ đầu.

Vì sao bồn rửa trong phòng tắm đang dần trở thành “điểm yếu” của thiết kế cũ?

Trên thực tế, nhiều căn hộ hiện đại - đặc biệt là chung cư - có phòng tắm khá nhỏ, thường chỉ khoảng 3–4m². Khi bồn rửa, bồn cầu và khu vực tắm đặt cạnh nhau, không gian trở nên chật chội và kém linh hoạt.

1. Không gian quá chật

Khi ba khu vực chức năng nằm chung một phòng nhỏ, mọi thứ dễ trở nên bức bối.

Một cư dân mạng chia sẻ rằng khoảng cách giữa bồn cầu và bồn rửa nhà cô chỉ khoảng vài centimet. Mỗi lần ngồi xuống, khuỷu tay dễ chạm vào mép bồn rửa. Ngay cả việc lau dọn cũng rất bất tiện vì nhiều góc hẹp khó tiếp cận.

Với những gia đình đông người, buổi sáng càng trở thành “giờ cao điểm” căng thẳng: một người vào phòng tắm là cả nhà phải chờ.

2. Mặt bàn dễ trở thành nơi… chất đồ

Bồn rửa trong phòng tắm thường đi kèm một chiếc tủ nhỏ hoặc mặt bàn. Ban đầu trông rất gọn gàng, nhưng chỉ sau một thời gian, đủ loại chai lọ sẽ xuất hiện: sữa rửa mặt, kem đánh răng, mỹ phẩm, dao cạo, máy sấy tóc…

Nếu không dọn dẹp thường xuyên, khu vực này nhanh chóng trở nên lộn xộn. Phòng tắm – vốn đã nhỏ – lại càng ngột ngạt và bừa bộn.

3. Hiệu suất sử dụng thấp

Buổi sáng là lúc cả gia đình đều cần phòng tắm.

Người thì muốn rửa mặt, người muốn đánh răng, người cần đi vệ sinh, người cần tắm gấp để đi làm. Nhưng vì mọi thứ nằm trong cùng một không gian nên chỉ một người có thể sử dụng tại một thời điểm.

Điều này khiến nhiều gia đình thường xuyên xảy ra cảnh “xếp hàng trước cửa phòng tắm”.

4. Độ ẩm cao, dễ phát sinh vi khuẩn

Phòng tắm vốn là khu vực ẩm nhất trong nhà. Khi bồn rửa đặt chung trong đó, khăn tắm, bàn chải đánh răng và các vật dụng cá nhân cũng nằm trong môi trường ẩm ướt.

Mỗi lần xả nước bồn cầu, các hạt nước li ti có thể phát tán vi khuẩn trong không khí. Nếu bàn chải đánh răng đặt quá gần, nguy cơ nhiễm khuẩn cũng cao hơn.

Thiết kế phòng tắm “không bồn rửa” mà tôi nhìn thấy

Ngôi nhà của bạn tôi không hề lớn. Đó là một căn hộ cũ được cải tạo lại.

Điểm đặc biệt nằm ở cách bố trí không gian.

Cô ấy đẩy cửa phòng tắm lùi vào trong khoảng nửa mét, sau đó xây thêm một bức tường mỏng bên ngoài. Bồn rửa được đặt ở hành lang ngay trước cửa phòng tắm, tách biệt hoàn toàn với khu vực bên trong.

Bên trong phòng tắm chỉ còn hai khu vực chính:

- bồn cầu

- khu tắm vòi sen

Còn khu rửa mặt nằm bên ngoài, kết hợp với máy giặt và tủ lưu trữ.

Phía trên bồn rửa là các kệ mở để đặt đồ vệ sinh cá nhân. Nhờ tách khỏi khu vực ẩm, mọi thứ luôn khô ráo và gọn gàng.

Nhìn tổng thể, không gian trở nên thoáng hơn rất nhiều.

Lợi ích lớn nhất: Tách biệt khu khô và khu ướt

Nguyên tắc cốt lõi của thiết kế này là phân tách khu khô - khu ướt.

Điều này mang lại khá nhiều lợi ích trong sinh hoạt hàng ngày.

Buổi sáng, nếu chồng đang sử dụng nhà vệ sinh, bạn vẫn có thể rửa mặt hoặc trang điểm bên ngoài. Trẻ con có thể đánh răng mà không phải chờ đợi.

Những xung đột nhỏ trong gia đình vì chuyện “tranh phòng tắm” cũng giảm đáng kể.

Ngoài ra, bàn chải đánh răng và khăn mặt được đặt ở nơi khô ráo, thoáng khí hơn, hạn chế vi khuẩn và nấm mốc.

Nếu muốn chuyển bồn rửa ra ngoài, có thể làm theo 3 cách này

Tùy diện tích nhà và bố cục căn hộ, bạn có thể áp dụng một số cách phổ biến dưới đây.

1. Vách ngăn kính

Đây là giải pháp phổ biến trong nhiều căn hộ hiện đại.

Kính mờ hoặc kính hoa văn giúp phân tách khu vực rửa mặt với phòng tắm nhưng vẫn giữ được ánh sáng tự nhiên. Không gian trông nhẹ nhàng và hiện đại hơn.

2. Vách ngăn lửng

Nếu không thích dùng kính, bạn có thể xây một bức tường thấp khoảng 1–1,2m.

Phía trên vẫn mở thoáng nên không gian không bị bí. Đồng thời bức tường này cũng che bớt các vật dụng trên mặt bàn rửa.

Trang trí thêm cây xanh hoặc đồ decor nhỏ cũng giúp góc này trở nên đẹp mắt hơn.

3. Vách ngăn kín hoàn toàn

Với những gia đình đông người, việc xây tường kín sẽ giúp hạn chế tiếng ồn và mùi từ khu vực vệ sinh.

Một số gia đình còn kết hợp tủ lưu trữ làm vách ngăn, vừa phân chia không gian vừa tăng diện tích cất đồ.

Những lưu ý quan trọng khi thi công

Nếu muốn di chuyển bồn rửa ra ngoài phòng tắm, cần chú ý một số chi tiết kỹ thuật.

Thứ nhất: chống thấm. Khu vực tường quanh bồn rửa nên chống thấm ít nhất đến độ cao khoảng 1,5m. Sàn cũng cần được xử lý chống thấm đầy đủ.

Thứ hai: thiết kế đường ống nước từ đầu. Việc di chuyển bồn rửa đồng nghĩa phải bố trí lại đường cấp nước và thoát nước. Nên sử dụng ống thoát nước chống mùi để tránh mùi hôi trào ngược.

Nếu có thể, nên giấu đường ống trong tường để không gian gọn gàng và dễ lau chùi hơn.

Thứ ba: lắp gờ chắn nước. Một dải chắn nhỏ ở mép bàn sẽ giúp nước không chảy tràn xuống sàn khi rửa mặt.

Thứ tư: bố trí đủ ổ điện. Khu vực bồn rửa thường cần dùng máy sấy tóc, bàn chải điện hoặc máy cạo râu. Vì vậy nên chuẩn bị ổ cắm điện ngay từ đầu để tránh phải dùng dây nối sau này.

Một xu hướng thiết kế đáng cân nhắc

Trong nhiều căn hộ hiện đại, việc đưa bồn rửa ra khỏi phòng tắm đang trở thành một xu hướng thiết kế mới.

Nó không chỉ giúp không gian rộng rãi hơn mà còn cải thiện đáng kể trải nghiệm sinh hoạt hàng ngày.

Với những gia đình sống trong căn hộ nhỏ, đây có thể là một thay đổi nhỏ - nhưng mang lại hiệu quả rất lớn. Chỉ cần điều chỉnh vị trí của một chiếc bồn rửa, cả phòng tắm có thể trở nên thông thoáng và tiện dụng hơn nhiều.