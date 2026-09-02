Nhiều đứa trẻ rất kỳ lạ: Ở nhà thì ngoan không ai bằng, đến lớp lại hư, nổi loạn, nguyên nhân khiến bố mẹ không ngờ!

Không ít bậc phụ huynh từng rơi vào tình huống khó hiểu: con cái ở nhà luôn tỏ ra hiểu chuyện, lễ phép, nhận đủ lời khen ngợi từ người thân lẫn hàng xóm, nhưng khi đến lớp lại trở thành "học sinh cá biệt" trong mắt thầy cô. Những đứa trẻ này không chỉ chểnh mảng học tập mà còn thường xuyên quậy phá, gây rối.

Hiện tượng trẻ sống "hai mặt" - ngoan ngoãn tuyệt đối trước mặt gia đình nhưng nổi loạn khi rời khỏi tầm mắt phụ huynh - thực chất không phải là cá biệt. Dưới góc nhìn sư phạm, căn nguyên sâu xa dẫn đến hành vi này phần lớn bắt nguồn từ chính áp lực vô hình mà cha mẹ đặt lên vai con cái.

Chẳng hạn, một trường hợp của một nữ sinh 12 tuổi, học sinh lớp 6 sau đây. Suốt một thời gian dài, người mẹ luôn đau đầu vì điểm số của con tụt dốc, dù hàng ngày chứng kiến con ngồi vào bàn học rất nghiêm túc ngay khi vừa về nhà. Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ sau buổi họp phụ huynh, khi giáo viên chủ nhiệm phản ánh rằng em thường xuyên mất tập trung, hay chuyền giấy trong giờ học và giữ vai trò như một "chị đại" lôi kéo bạn bè làm việc xấu. Khi phụ huynh và nhà trường đối chiếu thực tế, cả hai bên đều ngỡ ngàng nhận ra hình ảnh cô bé chăm chỉ, ngoan ngoãn tuyệt đối ở nhà hoàn toàn chỉ là vỏ bọc.

Ảnh minh họa

Chiếc mặt nạ tự vệ trước áp lực kiểm soát quá mức

Lý giải về nghịch lý này, nhiều chuyên gia và giáo viên giàu kinh nghiệm chỉ ra rằng, phụ huynh vô tình chính là nguyên nhân đẩy con vào thế phải sống hai mặt. Tình trạng này thường xuất hiện ở những gia đình duy trì phương pháp giáo dục quá khắt khe, áp đặt và thiếu sự thấu hiểu. Khi mọi lỗi lầm nhỏ nhặt đều bị trừng phạt hoặc chỉ trích gay gắt, trẻ sẽ hình thành cơ chế tự vệ tâm lý bằng cách đeo lên một chiếc mặt nạ ngoan ngoãn. Chúng học cách gồng mình diễn trọn vai một đứa trẻ hoàn hảo để vừa tránh đòn roi, khiển trách, vừa nhận được sự hài lòng và khen ngợi từ cha mẹ.

Tuy nhiên, sự ngoan ngoãn gượng ép đó chỉ tồn tại được trong phạm vi kiểm soát của gia đình. Một khi bước chân ra ngoài xã hội hay đến trường học, lớp vỏ bọc lập tức bị tháo bỏ. Trẻ có xu hướng bung tỏa những ẩn ức dồn nén bấy lâu thông qua các hành vi quậy phá, chống đối hoặc lơ là kỷ luật, bởi chính sự nổi loạn đó mới đem lại cho chúng cảm giác được giải tỏa và tự do. Bi kịch nằm ở chỗ, các bậc cha mẹ luôn tin rằng bản thân hiểu rõ con mình nhất, trong khi thực tế họ chỉ đang nhìn thấy hình mẫu mà chính họ ép đứa trẻ phải đóng.

Học cách chấp nhận một đứa trẻ không hoàn hảo

Giới chuyên môn cảnh báo rằng trên đời không có một đứa trẻ nào thực sự hoàn hảo. Ngay cả người lớn cũng không tránh khỏi sai lầm, do đó việc kỳ vọng một đứa trẻ không bao giờ phạm lỗi là điều phi thực tế. Nếu một đứa con luôn tỏ ra tròn trịa, răm rắp nghe lời không chút tì vết trước mặt cha mẹ, rất có thể đó chỉ là sự ngụy trang nhằm đối phó và chiều lòng người lớn.

Sự hà khắc, độc đoán trong giáo dục không giúp rèn luyện nên một đứa trẻ ưu tú, mà chỉ tạo ra sự phản nghịch ngầm hoặc những nhân cách bị bóp méo. Áp lực kéo dài sẽ để lại nhiều hệ lụy tiêu cực đến sự phát triển tâm lý tự nhiên của trẻ nhỏ. Thay vì áp đặt một khuôn mẫu cứng nhắc, cha mẹ cần học cách lắng nghe, chấp nhận những khuyết điểm của con và tìm ra phương pháp giáo dục linh hoạt, phù hợp với từng cá tính.

Chỉ khi cảm thấy an toàn và được thấu hiểu ngay trong chính ngôi nhà của mình, trẻ mới có thể tự tin bộc lộ bản thân một cách chân thực nhất mà không cần phải dùng đến bất kỳ lớp mặt nạ nào.