Nhiều điểm giao thông ở Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ
Trong ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ lễ, phương tiện giao thông ở Hà Nội có nơi đi lại gặp nhiều khó khăn, có nơi thông thoáng.
Sáng 4-5, ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, giao thông tại nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội ghi nhận những hình ảnh tương phản rõ rệt.
Theo ghi nhận vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, trục đường Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở bắt đầu đông đúc. Khu vực này đang có những lô cốt dựng lên khiến phương tiện di chuyển ùn ứ, gặp nhiều khó khăn.
Khu vực nút Ngã Tư Sở ghi nhận áp lực giao thông gia tăng khi lượng xe từ đường Vành đai 2 trên cao dồn xuống. Tình trạng ùn ứ tương tự cũng xảy ra trên đường Láng, Trần Duy Hưng khiến thời gian di chuyển của người dân bị kéo dài.
Trong khi đó, tại một số trục đường chính khác như Trần Duy Hưng, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng..., giao thông lại khá thông thoáng. Dù lưu lượng phương tiện lớn, song không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.