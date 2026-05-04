Fanpage aFamily

Nhiều điểm giao thông ở Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ

Nguyễn Hưởng,
Chia sẻ
Thích

Trong ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ lễ, phương tiện giao thông ở Hà Nội có nơi đi lại gặp nhiều khó khăn, có nơi thông thoáng.

Sáng 4-5, ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, giao thông tại nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội ghi nhận những hình ảnh tương phản rõ rệt.

Ùn tắc giao thông Hà Nội ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30 - 4 , 1 - 5 - Ảnh 1.

Tuyến đường Nguyễn Trãi bị ùn tắc giao thông

Theo ghi nhận vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, trục đường Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở bắt đầu đông đúc. Khu vực này đang có những lô cốt dựng lên khiến phương tiện di chuyển ùn ứ, gặp nhiều khó khăn.

Nhiều điểm giao thông ở Hà Nội bị ùn tắc

Khu vực nút Ngã Tư Sở ghi nhận áp lực giao thông gia tăng khi lượng xe từ đường Vành đai 2 trên cao dồn xuống. Tình trạng ùn ứ tương tự cũng xảy ra trên đường Láng, Trần Duy Hưng khiến thời gian di chuyển của người dân bị kéo dài.

Trong khi đó, tại một số trục đường chính khác như Trần Duy Hưng, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng..., giao thông lại khá thông thoáng. Dù lưu lượng phương tiện lớn, song không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Ùn tắc giao thông Hà Nội ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30 - 4 , 1 - 5 - Ảnh 2.

Phương tiện giao thông gặp nhiều áp lực trên đường Nguyễn Trãi

Ùn tắc giao thông Hà Nội ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30 - 4 , 1 - 5 - Ảnh 3.

Khu vực đang thi công với nhiều lô cốt, gây khó khăn cho việc lưu thông của các phương tiện

Ùn tắc giao thông Hà Nội ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30 - 4 , 1 - 5 - Ảnh 4.

Ùn tắc giao thông Hà Nội ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30 - 4 , 1 - 5 - Ảnh 5.

Khu vực Ngã Tư Sở phương tiện cũng đổ dồn về gây áp lực lên giao thông khu vực này


Theo Người Lao Động Copy link 05/04/2026 09:19 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://nld.com.vn/nhieu-diem-giao-thong-o-ha-noi-un-tac-trong-ngay-dau-tien-di-lam-tro-lai-sau-ky-nghi-le-196260504085310466.htm
Nóng: Nhân viên Prudential lạm dụng 520 tỷ đồng của khách hàng, công ty vội ra thông báo tạm dừng hoạt động
Chia sẻ
Thích