Nhiều địa phương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Trên 85% SGK đã về đến địa phương

Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong , công tác tập huấn sử dụng bộ SGK thống nhất toàn quốc hiện được triển khai theo đúng kế hoạch và dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 7. SGK cho từng môn học hoặc hoạt động giáo dục ở các khối lớp được tổ chức tập huấn qua hai đợt (tháng 6, tháng 7).

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du, Hoàn Kiếm trong tiết học. Ảnh: TRỌNG QUÂN

Trong thời gian triển khai nhiều bộ SGK (giai đoạn 2020-2025), NXBGDVN đã tổ chức tập huấn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống cho giáo viên tại các địa phương. Đây cũng là bộ sách được lựa chọn triển khai 1 bộ SGK thống nhất toàn quốc.

Do đó, số lượng giáo viên phải làm quen với bộ sách mới không lớn. Dù sử dụng bộ SGK nào trước đây, giáo viên vẫn tổ chức dạy học và đánh giá học sinh trên nền tảng chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Để phục vụ hơn 19 triệu học sinh phổ thông trong năm học 2026-2027, NXBGDVN đã chủ động chuẩn bị các khâu đấu thầu, in ấn và phát hành từ cuối năm 2025 ngay sau khi Bộ GD&ĐT ban hành quyết định về bộ SGK giáo dục phổ thông thống nhất toàn quốc.

Báo cáo với Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc NXBGDVN Việt Nam Nguyễn Tiến Thanh cho biết, đơn vị đã rà soát, chỉnh lí, cập nhật nội dung SGK theo yêu cầu của Hội đồng Quốc gia thẩm định và Bộ GD&ĐT để phục vụ việc cung ứng sách năm học 2026-2027.

NXBGDVN có chính sách khuyến khích các đơn vị phát hành chủ động khảo sát nhu cầu thị trường, tính toán và xây dựng kế hoạch đặt hàng sớm; nâng cao chất lượng dự báo bám sát thực tế. Nhà xuất bản có đủ thời gian lập kế hoạch tổ chức sản xuất, đấu thầu dịch vụ in ấn, vận chuyển sách, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời cho giáo viên, học sinh trước 15/8, không để xảy ra thiếu sách.

Tính đến ngày 20/7, tỉ lệ nhập kho SGK đã đạt trên 99%, tỉ lệ phát hành đến các địa phương đạt trên 85,2%.

Theo ông Nguyễn Tiến Thanh, năm học 2026-2027, nhà xuất bản phát hành tổng cộng 204,47 triệu bản SGK và 37,32 triệu bản sách bài tập. NXBGDVN đề nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu, chỉ đạo các sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch khả thi theo lộ trình, trước hết phải ổn định tình hình sử dụng SGK của năm học 2026-2027.

Địa phương cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm học 2027-2028 theo đúng quy định để NXBGDVN chủ động in, phát hành đúng số lượng, chủng loại SGK, tránh tình trạng thừa thiếu gây đọng vốn, lãng phí.

Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh SGK, NXBGDVN đang tích cực triển khai kế hoạch in bổ sung SGK dự phòng để chủ động ứng phó với thiên tai, lũ lụt, biến động dân cư cũng như tình trạng tăng số lượng học sinh cục bộ tại từng địa phương.

Hệ thống phân phối được triển khai đồng bộ từ các chi nhánh NXBGDVN và công ty phát hành tại các miền Bắc, Trung, Nam và đồng bằng sông Cửu Long đến các công ty sách-thiết bị giáo dục địa phương và các cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, các công ty còn mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ và kênh bán trực tuyến để đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm của phụ huynh và học sinh.

Những địa phương đầu tiên miễn phí SGK

TPHCM áp dụng chính sách hỗ trợ SGK cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Học sinh thụ hưởng theo hình thức mượn và trả sách hằng năm. Tổng kinh phí dự kiến là 567 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Ninh triển khai chính sách hỗ trợ toàn diện cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Việc cung cấp sách được thực hiện qua hình thức mượn-trả hằng năm thông qua hệ thống thư viện nhà trường.

Thành phố Huế áp dụng chương trình miễn phí SGK rộng rãi cho toàn bộ các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 12. Học sinh tiếp cận theo mô hình mượn và trả hằng năm qua thư viện.

Tỉnh Cà Mau tập trung nguồn lực hỗ trợ miễn phí SGK cho học sinh cấp tiểu học. Chính sách này được vận hành theo hình thức mượn-trả hằng năm qua hệ thống thư viện.

Tại xã Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng), chính sách miễn phí SGK bao phủ toàn bộ các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 12. Hình thức triển khai là cho học sinh mượn và trả sách hằng năm thông qua thư viện.

Phường Đồng Xoài (Đồng Nai) thực hiện hỗ trợ SGK cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 10. Địa phương xây dựng mô hình thư viện SGK dùng chung để học sinh chủ động khai thác và sử dụng.

Tại xã Bù Đăng (Đồng Nai), đối tượng áp dụng là học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 (cấp Tiểu học và Trung học cơ sở). Tương tự phường Đồng Xoài, chính sách được triển khai thông qua mô hình thư viện SGK dùng chung.

Nghị định số 271/2026 của Chính phủ quy định về miễn phí SGK giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Nghị định nêu rõ áp dụng hình thức mượn - trả để tái sử dụng SGK nhiều lần, ưu tiên tận dụng tối đa số lượng SGK hiện có và điều chuyển thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới nhằm giảm áp lực lên ngân sách nhà nước và bảo vệ môi trường, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.

Chính phủ đặt mục tiêu năm học 2029-2030 sẽ miễn phí SGK cho học sinh trên toàn quốc. Như vậy, cùng với việc miễn học phí từ lớp 1 đến lớp 12, sắp tới học sinh toàn quốc sẽ được miễn phí SGK theo hình thức mượn-trả.

Vào đầu năm học hoặc mỗi học kì, mỗi học sinh được mượn 1 bộ SGK đầy đủ các môn học/hoạt động giáo dục tương ứng với chương trình học tập tại lớp. Học sinh có nghĩa vụ hoàn trả bộ sách cho thư viện nhà trường quản lí sau khi kết thúc năm học hoặc học kì đó.

Nghị định nêu rõ, từ năm học 2029-2030, miễn phí SGK cho tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc.

Các địa phương có khả năng cân đối ngân sách (hoặc xã hội hóa) được khuyến khích thực hiện miễn phí SGK sớm hơn quy định trên; ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai trước đối với các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng ngân sách của địa phương.