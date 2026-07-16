Những ngày gần đây, nhiều phụ huynh có con sắp vào lớp đầu cấp (các lớp 1, 6 và 10) tại TPHCM nhận được phiếu khảo sát nhu cầu mượn sách giáo khoa từ nhà trường để chuẩn bị cho năm học mới.

Ngay khi nhận được thông báo từ nhà trường, chị Hương, phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 6 tại một trường THCS ở phường Lái Thiêu (TPHCM), đã đăng ký cho con mượn sách giáo khoa. Theo chị, việc mượn sách không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn là cơ hội để rèn cho con ý thức giữ gìn sách vở.

"Mượn sách đồng nghĩa với việc phải giữ gìn cẩn thận để cuối năm trả lại, các em khóa sau có thể tiếp tục sử dụng. Nhiều phụ huynh khác quyết định tự mua sách thay vì mượn bởi lo con không bảo quản được sách, cuối năm trả lại sẽ rất phiền hà, nhưng tôi nghĩ đây cũng là cách dạy con biết trân trọng sách vở. Ngày trước đi học, chúng tôi cũng thường sử dụng lại sách của anh chị hoặc giữ gìn sách để dành cho các em lớp dưới", chị Hương nói.

Nhiều nhà sách ở TPHCM nhộn nhịp trong những ngày gần đây vì nhu cầu mua sách vở, dụng cụ học tập của học sinh tăng cao

Theo chị Hương, mỗi dịp năm học mới, ngoài tiền sách giáo khoa, phụ huynh còn phải chuẩn bị nhiều khoản khác như đồng phục, quần áo, dụng cụ học tập, đồ dùng cá nhân và các chi phí phục vụ việc học của con. "Nhiều người nghĩ tiền sách giáo khoa chỉ vài trăm nghìn đồng nên không đáng kể, nhưng khi cộng tất cả các khoản đầu năm lại thì cũng trở thành một khoản chi mà nhiều gia đình phải tính toán", chị Hương bày tỏ.

Tương tự, chị Thanh Mai, có con chuẩn bị vào lớp 10 tại TPHCM, cũng rất đồng tình với chính sách này. Theo chị, khi con bước vào bậc THPT, các khoản chi đầu năm thường nhiều hơn do chương trình học có sự thay đổi, học sinh cần thêm sách, tài liệu và các dụng cụ phục vụ việc học.

"Con tôi đã lớn nên tôi yên tâm về việc giữ gìn sách. Nếu được mượn những bộ sách còn tốt, học sinh có ý thức bảo quản rồi trả lại vào cuối năm thì đây là việc rất ý nghĩa. Phụ huynh tiết kiệm được một khoản chi, còn sách vẫn được sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí", chị Mai chia sẻ.

Vợ chồng chị Mai làm công việc tự do, thu nhập mỗi tháng hơn 20 triệu đồng, hiện đang nuôi 3 con đi học. Mỗi dịp đầu năm học, nhiều khoản chi phát sinh cùng lúc khiến gia đình không tránh khỏi áp lực. Vì vậy, với phụ huynh này, việc TPHCM triển khai chính sách cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí là sự hỗ trợ thiết thực, giúp giảm bớt một phần gánh nặng.

"Tôi mong vào năm học mới, nhà trường hướng dẫn học sinh cách bảo quản sách. Đây không chỉ là chính sách hỗ trợ về kinh tế mà còn giúp học sinh hình thành thói quen giữ gìn đồ dùng học tập, có trách nhiệm hơn với những vật dụng được trao lại cho mình", chị Mai nói.

Lộ trình miễn phí sách giáo khoa cho học sinh TPHCM



Hiện nay nhiều trường học tại TPHCM bắt đầu gửi phiếu khảo sát đến phụ huynh và đề nghị hoàn thành trước ngày 17/7. Mỗi học sinh thực hiện một phiếu đăng ký, kết quả sẽ được nhà trường tổng hợp để báo cáo cơ quan quản lý.

Để chuẩn bị triển khai chính sách này, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu các trường khảo sát nhu cầu mượn sách giáo khoa của tất cả học sinh, trong đó có học sinh chuẩn bị vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trong năm học 2026-2027. Thời gian khảo sát diễn ra từ ngày 14 đến ngày 19/7, các trường gửi báo cáo về Sở chậm nhất vào ngày 20/7.

Việc khảo sát được thực hiện đối với hai nhóm, gồm toàn bộ học sinh của trường và học sinh thuộc các diện chính sách, để làm căn cứ xây dựng kế hoạch cung cấp sách giáo khoa. Theo ước tính của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, năm học 2026-2027 có hơn 185.000 học sinh lớp 1, hơn 186.000 học sinh lớp 6 và hơn 170.000 học sinh lớp 10, cả ở trường công lập và ngoài công lập, được hưởng chính sách mượn sách giáo khoa miễn phí.

Phụ huynh TPHCM giảm bớt một phần gánh nặng chi phí đầu năm học nhờ chủ trương miễn phí cho mượn sách giáo khoa đối với học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10

Trước đó, UBND TPHCM đã thống nhất triển khai chính sách miễn phí cho mượn sách giáo khoa đối với học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 từ năm học 2026-2027, sau đó mở rộng theo từng năm học để tất cả học sinh phổ thông trên địa bàn đều được thụ hưởng. Riêng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật và các đối tượng chính sách sẽ được cấp miễn phí sách giáo khoa ở tất cả các khối lớp.

Theo lộ trình, năm học 2026-2027 TPHCM cấp mới đủ sách giáo khoa cho nhóm học sinh yếu thế và học sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 mượn; năm học 2027-2028 tiếp tục cấp mới cho nhóm học sinh yếu thế và học sinh lớp 2, lớp 7, lớp 11; năm học 2028-2029 triển khai đối với học sinh lớp 3, lớp 8 và lớp 12; năm học 2029-2030 cấp mới cho học sinh lớp 4, lớp 5 và lớp 9.

Đến năm học 2030-2031, TPHCM hoàn thành lộ trình miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh phổ thông trên địa bàn.

Từ năm học 2027-2028, ngoài việc cấp mới theo lộ trình, thành phố sẽ bổ sung khoảng 5% số lượng sách giáo khoa, Tài liệu giáo dục địa phương TPHCM và Tài liệu Giáo dục quốc phòng và an ninh để thay thế những cuốn bị hư hỏng sau quá trình sử dụng, bảo đảm đủ nguồn sách phục vụ học sinh hằng năm.