Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nhiệt độ thực đo thời điểm 5 giờ 30 sáng ngày 12-1 ở Tam Đường (Lai Châu) chỉ 8,9 độ C, Sơn La 8,6 độ, Mộc Châu (Sơn La) 8,6 độ, Mù Cang Chải (Lào Cai) 9 độ, Bắc Kạn (Thái Nguyên) 8,3 độ.



Nhiệt độ ở nhiều địa phương dưới 10 độ C, cần đề phòng băng giá và sương muối

Đáng chú ý, ở Đồng Văn (Tuyên Quang) chỉ 6,5 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 5,8 độ, Lạng Sơn 6,7 độ.

Tại Hà Nội, nhiệt độ đo ở Hà Đông 14,5 độ C, Sơn Động (Bắc Ninh) 9,2 độ…

Đề phòng băng giá và sương muối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 12 đến 13-1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Các khu vực khác, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.