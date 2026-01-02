Miền Bắc rét đỉnh điểm, vùng núi có thể xuất hiện băng giá

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng có mưa vài nơi, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ.

Dự báo ngày mai, miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt như hôm nay, trời rét sâu, vùng núi rét đậm, rét hại, vùng núi cao tiếp tục có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Hôm nay và ngày mai (2-3/1), miền Bắc rét đỉnh điểm.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sáng nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, cao nhất 17-20 độ.

Quảng Trị đến Huế hôm nay có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt giảm dần với nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, thấp nhất 14-17 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, phía Ninh Thuận – Bình Thuận cũ ít mưa, nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Dự báo ngày mai, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hoà tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Quảng Trị - Huế trời chuyển rét. Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hoà trời se lạnh về đêm và sáng sớm.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.