Bùi Xuân Huấn tức "Huấn Hoa Hồng" (41 tuổi, quê ở xã Trấn Yên, Lào Cai) là một người dùng mạng xã hội thu hút sự quan tâm của số đông. Nhân vật này thường xuyên xuất hiện trong các video livestream từ việc đi từ thiện cho đến các video khoe siêu xe, cuộc sống xa hoa thu hút hàng chục triệu lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Hiện tại, trang Facebook của Huấn có hơn 3,7 triệu người theo dõi, còn kênh YouTube, TikTok cũng có 5,9 triệu người theo dõi. Ngày 6/8, lực lượng cảnh sát tiến hành khám xét nơi ở của Bùi Xuân Huấn tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (xã Gia Lâm, Hà Nội), thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Ngày 7/8, thông tin trên VieNamnet, một lãnh đạo xã Trấn Yên (Lào Cai) cho biết thời gian vừa qua địa phương chưa ghi nhận Huấn "Hoa Hồng" có hoạt động từ thiện nào trên địa bàn và ít xuất hiện tại địa phương. Huấn chủ yếu sống và làm việc tại Hà Nội.

Trước đó vào cuối tháng 7, Bùi Xuân Huấn tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau phát ngôn liên quan đến hoạt động quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Lai Châu. Cụ thể, trong một buổi livestream, Huấn tuyên bố nếu có người ủng hộ đồng bào bao nhiêu tiền, anh sẽ ủng hộ gấp ba lần số tiền đó.

Sau phát ngôn này, TikToker Trần Đình Tiệp (thường được biết đến với biệt danh "Vua Quạt") công khai chứng từ chuyển 1 tỷ đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu để hỗ trợ người dân vùng thiên tai.

Tuy nhiên, Huấn sau đó cho biết sẽ không thực hiện tuyên bố trước đó, đồng thời lý giải không muốn biến hoạt động thiện nguyện thành một cuộc "cá cược" trên mạng xã hội.

Huấn "Hoa Hồng" thường xuyên khoe hình ảnh giàu sang trên facebook cá nhân.

Huấn Hoa Hồng giàu cỡ nào?

Ngoài hoạt động trên mạng xã hội, làm từ thiện, Huấn Hoa Hồng còn góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực bán lẻ, quảng cáo, bất động sản và dịch vụ. Dân Trí dẫn thông tin, công ty cổ phần Tập đoàn HL Group, thành lập tháng 2/2022, có vốn điều lệ gần 100 tỷ đồng. Trong đó, Bùi Xuân Huấn góp hơn 54,9 tỷ đồng (55% vốn), giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tháng 3/2018, Huấn Hoa Hồng góp 600 triệu đồng (30% vốn) cùng các cổ đông thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ 168, hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh nhà cửa. Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng và tăng lên 20 tỷ đồng vào năm 2019.

Cùng năm, Huấn tiếp tục góp 2,4 tỷ đồng (30% vốn) thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ FB Châu Á, hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo với vốn điều lệ 8 tỷ đồng.

Đến tháng 9/2022, Huấn "Hoa Hồng" góp vốn thành lập Công ty cổ phần Bất động sản Hoa Hồng Land tại Phú Thọ, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó ông sở hữu 40% vốn.

Tháng 2/2023, Huấn tiếp tục góp 1,1 tỷ đồng (55% vốn) thành lập Công ty cổ phần Huấn Hoa Hồng, hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo với vốn điều lệ 2 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2024, Huấn "Hoa Hồng" cùng các cổ đông thành lập Công ty TNHH Vườn tùng Nhật Chiến Huấn JP với vốn điều lệ 9 tỷ đồng; trong đó Huấn "Hoa Hồng" góp 4 tỷ đồng (44,44% vốn).

Nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Huấn "Hoa Hồng" hiện đều ghi nhận trạng thái không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Tuy nhiên theo thông tin mới nhất từ Tuổi Trẻ, kết quả xác minh từ cơ quan chức năng chỉ ra sự chênh lệch lớn giữa quy mô vốn đăng ký trên giấy tờ và thực tế vận hành.

Nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái này, bao gồm cả HL Group hay Công ty Cổ phần Dịch vụ FB Châu Á, hiện đều ghi nhận trạng thái không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Con số vốn điều lệ gần trăm tỉ đồng về bản chất đóng vai trò đòn bẩy truyền thông, phục vụ mục đích gia tăng uy tín cá nhân để thúc đẩy hoạt động bán hàng online.