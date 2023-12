Nhiệt độ giảm sâu xuống âm 2,5 độ C, vì sao Mẫu Sơn không xuất hiện sương muối?

Trong đêm qua 21/12 và sáng nay 22/12, nhiều nơi tại Bắc Bộ, Trung Bộ chìm trong giá rét với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 11 - 13 độ C.

Các điểm núi cao cũng ghi nhận mức nhiệt độ thấp như: Pha Đin (Điện Biên) 3,6 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 4,8 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 3 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) và Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 4,4 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 4 độ C; Thất Khê (Lạng Sơn) 4,1 độ C; TP Lạng Sơn 5 độ C.

Đêm qua và sáng nay, Bắc Bộ chìm sâu trong rét buốt. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)

Đặc biệt, tại trạm Mẫu Sơn sáng sớm nay đã ghi nhận mức nhiệt độ giảm rất sâu, thấp nhất là -2,5 độ C. Tuy nhiên, khu vực này không xuất hiện các hiện tượng cực đoan như sương muối, băng giá.

Lý giải về điều này, ông Lưu Minh Hải, nguyên Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, đêm qua, không khí lạnh khô ảnh hưởng gây bầu trời quang mây khiến mức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ giảm sâu.

Mẫu Sơn nhiệt độ xuống tới -2,5 độ C nhưng không xuất hiện sương muối bởi tại đây có gió to.

Cụ thể, lúc 1h ngày 22/12, trạm khí tượng Mẫu Sơn đo được gió hướng đông bắc, tốc độ 16m/s. Lúc 7h cùng ngày, gió hướng đông đông bắc, tốc độ 17m/s (tương đương với gió trong áp thấp nhiệt đới, cấp 6-7).

"Gió thổi mạnh khiến hơi nước không thể ngưng tụ được để tạo thành sương muối. Để có sương muối điều kiện cần là nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, điều kiện đủ là bầu trời từ ít đến quang mây, trời gió nhẹ hoặc lặng gió thì sương muối mới hình thành được.

Trong khi đó, đêm qua Mẫu Sơn trời quang mây, nhiệt độ thấp, nhưng gió mạnh. Điều kiện cần có nhưng điều kiện đủ không có", ông Hải nói.

Nhiệt độ xuống -2,5 độ C nhưng Mẫu Sơn không xuất hiện băng giá, sương muối. (Ảnh: P.T)

Ở một số địa phương khác, như địa bàn huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), nền nhiệt độ đã xuống dưới 2 độ C, tại đỉnh La Pán Tẩn giáp ranh giữa xã La Pán Tẩn và xã Cao Phạ xuất hiện băng giá.

Thông tin này được ông Sùng A Chua - Phó Chủ tịch huyện Mù Cang Chải chia sẻ với PV VTC News vào sáng 22/12.

Băng giá xuất hiện từ đêm qua (21/12), nhưng đến sáng hôm nay bắt đầu dày đặc, bám kết lên các cành cây tại đỉnh La Pán Tẩn.