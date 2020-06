Nhiếp ảnh gia ở Đồng Nai chi 3 triệu biến ban công bỏ không thành góc cực chill, thỏa ước nguyện ăn sáng cùng bạn gái tại vườn nhà

Chàng trai tên Kiên là 1 nhiếp ảnh gia ở Đồng Nai, vì muốn có 1 không gian tại gia để ngồi ăn sáng chill với bạn gái nên Kiên đã mày mò biến khoảng ban công bỏ không thành góc vườn đẹp đẽ để được tận hưởng cùng nhau.

Kiên nói vui: "Ý tưởng này được xây dựng trên cô bạn gái Mỡ của mình. Mình rất thích được cùng bạn gái ăn sáng ở 1 khu vườn". Lý do siêu lãng mạn này khiến nhiều trái tim tan chảy vì quá đỗi dễ thương. Tất nhiên, nó cũng kiêm thêm cả lý do khác vì anh chàng này là nhiếp ảnh gia nên 1 góc chill chill sẽ là góc chụp hình, sống ảo tuyệt vời phục vụ cho công việc của họ nữa. Nhưng tất nhiên đó chỉ là lý do phía sau thôi.

Vì thế Kiên đã bắt tay vào cải tao ban công thành khu vườn của mình trong vòng 1 tháng. Đây là một căn chung cư nên chẳng có góc vườn nào khác và ban công là nơi duy nhất tạo ra 1 góc xanh lãng mạn để anh chàng hẹn hò cùng bạn gái tại nơi này.

Người hô biến ban công trống thành khu vườn để ăn sáng cùng bạn gái.

Để thật nhất anh chàng này đã làm việc nhiều người cho rằng là hơi điên rồ bằng cách đổ xi măng lên gạch men cho nó thật giống vườn. Một mình tự lọ mọ tự mua gỗ để decor, đóng đồ chỉ với 200 ngàn nguyên liệu rồi biến thành ghế, thang gỗ, hàng rào, bàn...

Trước đây Kiên chưa từng tự đóng đồ gỗ nên cũng phải nghiên cứu. Việc trước đây chỉ duy nhất Kiên làm là sơn lại chiếc tủ của mẹ. Thế mà mọi thứ Kiên cũng làm được cả. Dù lúc thực hiện thì hơi vất vả vì đây không phải là việc cậu chàng này đã từng làm nên phải hỏi ba kinh nghiệm. Thậm chí cũng có đổ máu và mồ hôi lúc làm nữa, nhưng Kiên vẫn thấy vui lắm.

Chi phí để cải tạo ban công thành góc vườn cực chill được Kiên cho biết hết 3 triệu đồng. Cụ thể là 200 ngàn tiền gỗ, 100 ngàn tiền thuê xe trở về, 1,5 triệu tiền cây (tuyết sơn phi hổ, dương sỉ...), bàn Đài Loan... Điều đặc biệt món tốn kém nhất chính là mua cây, chứ đồ gỗ là dùng nguyên liệu sẵn có là... đôi bàn tay này rồi.

Sau dụng ý ăn sáng cùng người yêu ban đầu thì Kiên sẽ tận dụng nó làm chỗ cho thuê chụp ảnh và tiệc 2 người riêng tư luôn.

Do quá háo hức nên Kiên đã làm liên tục, không về nhà nên cậu đã nhận được sự chăm sóc của bạn gái bằng những bữa cơm người yêu mang qua mỗi bữa.

Kiên cũng tâm sự thêm, đây là nhà của bạn gái Mỡ và cả hai nhận được sự ủng hộ của mẹ bạn gái rất nhiều. Từ 1 căn hộ 1 phòng 1 view mà cặp đôi này đã biến nó thành 2 phòng 5 view rồi.

Vì vườn của chủ đạo là cây xanh và gỗ thừa nên nguyên liệu không khó kiếm. Chỉ có điều nó sẽ khó khăn hơn với phụ nữ nếu tự đóng đồ thôi.

Trước đây Kiên chưa bao giờ cầm máy khoan, máy cắt nên anh thợ anh thích làm vườn vui vẻ nói rằng: "Mình làm được thì nhiều bạn khác cũng sẽ làm được thôi".

Ảnh: NVCC