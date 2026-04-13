Cư dân mạng xứ Trung thường rỉ tai nhau rằng, nếu ngành giải trí Hoa ngữ có một series "Reply" giống như Hàn Quốc, thì nhất định phiên bản năm 2017 phải được ưu tiên hàng đầu. Đó không chỉ là một cột mốc thời gian, mà là một ký ức lấp lánh về một giai đoạn mà khán giả được đắm chìm trong sự bùng nổ của những kiệt tác.

Nếu nhìn vào thị trường phim ảnh có phần ảm đạm và thiếu vắng những cú hích thực sự ở thời điểm hiện tại, nhìn lại năm 2017 chẳng khác nào một giấc mộng đẹp giữa khu vườn "trăm hoa đua nở", nơi mà danh hiệu "Kịch vương" trở nên khó lựa chọn hơn bao giờ hết.

Khi những "tượng đài" cổ trang và ngôn tình ngự trị

Mở đầu cho năm 2017 rực rỡ là cuộc đổ bộ của dòng phim cổ trang thần tượng với những con số kỷ lục về truyền thông. "Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa" đã tạo nên một cơn sốt "Thượng thần" lan tỏa khắp châu Á, đưa tên tuổi của Dương Mịch và Triệu Hựu Đình lên một tầm cao mới nhờ sự kết hợp hài hòa giữa kỹ xảo mãn nhãn và cốt truyện ngôn tình ngược luyến.

Ngay sau đó, thị trường tiếp tục bị chấn động bởi sức nóng của "Sở Kiều Truyện". Sự bứt phá của Triệu Lệ Dĩnh trong hình tượng nữ cường mạnh mẽ không chỉ giúp bộ phim cán mốc 40 tỷ lượt xem trực tuyến mà còn khẳng định một kỷ nguyên mới của dòng phim đại nữ chủ.

Sở Kiều Truyện

Không dừng lại ở những câu chuyện yêu đương tiên giới hay đấu tranh nô lệ, màn ảnh 2017 còn chứng kiến sự thăng hoa của dòng phim thương chiến và gia đấu.

Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn

"Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn" với sự dẫn dắt của "quốc bảo diễn xuất" Tôn Lệ đã tái hiện một cách sống động cuộc đời thăng trầm của nữ thương nhân Châu Doanh. Bộ phim là sự giao thoa hoàn hảo giữa yếu tố lịch sử và những bài học kinh doanh sắc sảo, chiếm trọn niềm tin của những khán giả khắt khe nhất về mặt nội dung lẫn diễn xuất.

Đỉnh cao chính kịch và sự trỗi dậy của những giá trị hiện thực

Sự vĩ đại của năm 2017 còn nằm ở chỗ nó không chỉ ưu ái dòng phim giải trí mà còn là mảnh đất màu mỡ cho những tác phẩm chính kịch nặng ký. "Danh Nghĩa Nhân Dân" chính là một hiện tượng "vô tiền khoáng hậu" của truyền hình Trung Quốc khi đề cập trực diện đến đề tài chống tham nhũng.

Danh Nghĩa Nhân Dân

Với mức rating cao kỷ lục mà nhiều thập kỷ sau khó có tác phẩm nào vượt qua được, bộ phim đã chứng minh rằng những đề tài khô khan vẫn có thể tạo nên cơn sốt toàn dân nếu được thực hiện bởi một ê-kíp tâm huyết và dàn diễn viên thực lực.

Cùng với đó, "Lông Gà Bay Lên Trời" mang đến một góc nhìn đầy cảm hứng về tinh thần khởi nghiệp và nghị lực của con người trong dòng chảy thời đại. Những thước phim chân thực, giàu tính nhân văn này đã góp phần định nghĩa lại giá trị của phim truyền hình Hoa ngữ trong mắt bạn bè quốc tế. Ở mảng tâm lý đô thị, "Nửa Đời Trước Của Tôi" lại bóc tách một cách tàn nhẫn nhưng chân thực về hôn nhân và sự tự chủ của phụ nữ hiện đại, tạo nên những làn sóng tranh luận nảy lửa suốt thời điểm phát sóng.

Từ thanh xuân ngọt ngào đến những bước ngoặt của dòng phim trinh thám

Năm 2017 còn là "vườn ươm" cho những cảm xúc trong trẻo của tuổi trẻ với "Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp" hay "Xin Chào Ngày Xưa Ấy". Những bộ phim này không cần một dàn sao hạng A hay kinh phí khổng lồ nhưng vẫn chạm đến trái tim người xem bằng sự giản dị và chân thành.

Xin Chào Ngày Xưa Ấy

Trái ngược với sự ngọt ngào đó, "Bạch Dạ Truy Hung" lại xuất hiện như một "cú tát" tỉnh người cho những ai còn định kiến với phim chiếu mạng. Màn hóa thân xuất sắc của Phan Việt Minh vào hai vai diễn khác biệt hoàn toàn đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dòng phim hình sự trinh thám Trung Quốc trên các nền tảng số.

Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp

Bên cạnh những siêu phẩm mang tính biểu tượng, năm 2017 còn được lấp đầy bởi hàng loạt cái tên đình đám khác như "Đại Đường Vinh Diệu", "Hoan Lạc Tụng 2" hay "Song Thế Sủng Phi".

Có thể nói, đây là năm mà khán giả được chứng kiến một cuộc "thần tiên đánh nhau" đúng nghĩa, nơi mà từ kịch bản, diễn xuất đến khâu sản xuất đều đạt tới sự chỉn chu đáng kinh ngạc.

Nhìn lại thời hoàng kim ấy, người hâm mộ không khỏi bồi hồi và đặt ra câu hỏi: Trong cuộc chiến khốc liệt và rực rỡ năm ấy, đâu mới là tác phẩm xứng đáng với danh hiệu "Kịch vương" thực sự trong lòng mỗi người?



