Qua đêm giao thừa sẽ có 3 con giáp được Thần tài ưu ái, làm gì cũng có lộc lá, cuộc sống thịnh vượng

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, ngay khi tiếng pháo giao thừa vang lên, bầu trời năng lượng sẽ chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng Hỏa - Thủy tương hỗ. Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp được Thần tài "chọn mặt gửi vàng", hứa hẹn một năm mới làm gì cũng ra tiền, lộc lá ở khắp nơi.

Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp này để biết cách tận dụng cơ hội, tối ưu tài lộc không nhé.

1. Con giáp tuổi Tỵ: Khổ tận cam lai - Chuyển mình hóa Rồng

Vừa bước ra khỏi năm bản mệnh Ất Tỵ 2025 đầy rẫy áp lực và thị phi bủa vây, tuổi Tỵ chính là con giáp có cú "lội ngược dòng" ngoạn mục nhất ngay từ mùng 1 Tết. Tử vi học có nói, ngay từ tháng 1 âm năm Bính Ngọ, con giáp này sẽ khổ tận cam lai, chuyển mình hóa rồng, làm gì cũng có lộc lá, cuộc sống giàu sang, thịnh vượng. Nhờ sự hỗ trợ của các cát tinh như Thiên Ấn, Quốc Ấn, những sao tốt chủ về quyền uy, sự thăng quan tiến chức, tuổi Tỵ sẽ thăng tiến mạnh mẽ, trở nên giàu có, sung túc trong năm mới Bính Ngọ.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình: Năng lượng Hỏa của năm Ngọ đóng vai trò là "nguồn nhiên liệu" thúc đẩy bản mệnh Hỏa của tuổi Tỵ. Sự nghiệp của con giáp này được dự đoán sẽ bứt phá nhờ sự quyết đoán và minh mẫn. Các dự án từng bị đình trệ trong năm cũ sẽ đột ngột hanh thông, mang lại thành công vang dội cho họ.

- Lộc lá: Thần tài ưu ái giúp nguồn thu nhập của tuổi Tỵ tăng phi mã. Bạn không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn rất "mát tay" trong các khoản đầu tư tay trái.

- Lời khuyên: Tận dụng nguồn năng lượng tích cực này, tuổi Tỵ hãy tự tin và mạnh dạn thực hiện các kế hoạch lớn ngay đầu năm nhé. Lưu ý luôn cập nhật tin tức tại các trang uy tín để tăng thêm độ an toàn.

2. Con giáp tuổi Mùi: Lục Hợp phò trợ - Quý nhân tặng lộc

Tuổi Mùi cũng sẽ là con giáp bước vào năm 2026 với tâm thế của người chiến thắng nhờ cục diện Lục Hợp (Ngọ - Mùi) cực kỳ viên mãn. Nhờ sự xuất hiện của các cát tinh như Long Đức, Thiên Hỷ, tuổi Mùi sẽ được giải trừ tai ách, có quý nhân trợ giúp, nhờ vậy mà vận trình vô cùng hanh thông, may mắn.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình: Đây là năm "ngồi mát ăn bát vàng" của người tuổi Mùi. Quý nhân thường xuyên xuất hiện dưới dạng bạn bè lâu năm hoặc đối tác cũ, mang đến cho con giáp này những hợp đồng béo bở mà không cần phải bon chen, vất vả.

- Lộc lá: Tiền bạc đến từ sự uy tín và các mối quan hệ xã giao chất lượng. Thu nhập ổn định và có xu hướng tăng trưởng bền vững suốt cả năm.

- Lời khuyên: Tuổi Mùi đừng ngại chi tiền cho các cuộc giao thiệp xã hội vì đó chính là "vốn" sinh lời lớn nhất. Hãy cập nhật các xu hướng thị trường tại các nguồn uy tín để đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

3. Con giáp tuổi Tuất: Tam Hợp phò trợ - Tài sản đầy kho

Nằm trong bộ Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất), tuổi Tuất cũng sẽ là con giáp đón nhận luồng cát khí mạnh mẽ, giúp mọi sự đều hanh thông, như ý trong năm Bính Ngọ. Ngay sau đêm giao thừa, bước sang năm mới, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhận may mắn nhờ sao Tam Thai và kim Quỹ, những sao chủ về sự thăng tiến, giàu có và tài chính vững chắc.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình: Sau thời gian âm thầm tích lũy, đây là lúc tuổi Tuất "tỏa sáng". Khả năng tư duy logic và lòng trung thành giúp bạn được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng chức rộng mở ngay từ quý I năm 2026.

- Lộc lá: Vận may tiền bạc đến từ sự ổn định và bền vững. Bản mệnh gặp nhiều may mắn trong các lĩnh vực liên quan đến bất động sản hoặc tích lũy tài sản dài hạn.

- Lời khuyên: Tuổi Tuất hãy luôn kiên định với kế hoạch tài chính đã đề ra, đi theo con đường đầu tư vững chắc. Bạn có thể tham khảo các phương pháp quản lý dòng tiền tại các nguồn uy tín để bảo toàn thành quả giàu sang.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.