Nhật Bản đối mặt với mùa đông khắc nghiệt

Tháng 12 là thời điểm đầu đông tại Nhật Bản, tuy nhiên đã có tới 663 điểm quan trắc trên toàn quốc ghi nhận nhiệt độ dưới 0 độ C, trong đó có 300 địa điểm có nhiệt độ thấp nhất kể từ đầu mùa đến nay. Điều này dự báo cho một mùa đông khắc nghiệt sắp tới tại Nhật Bản.

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ cao, lượng tuyết rơi tại các địa phương từ đảo Hokkaido đến ven Biển Nhật Bản gia tăng trong suốt 48 giờ qua. Tại Fujiwara, thị trấn Minakami, tỉnh Gunma, tuyết rơi dày được ghi nhận là 202 cm vào lúc 7h ngày 17/12. Đây là lần đầu tiên sau 15 năm tuyết rơi dày hơn 2m trong tháng 12 và là lần thứ hai kể từ khi thống kê bắt đầu vào năm 1989.

Ngoài ra, nhiều địa phương khác tại Nhật Bản như như Niigata và Aomori có lượng tuyết rơi dày trên 150 cm, gấp 4 lần so lượng tuyết rơi vào thời điểm này của các năm trước.

Cho đến nay, tại những vùng có tuyết rơi dày, Nhật Bản đã ghi nhận hàng chục vụ tai nạn, nhiều ô tô cũng như các hộ gia đình đang bị cô lập, cơ quan chức năng nước này khuyến cáo người dân chỉ nên ra ngoài khi có việc cần thiết để đảm bảo an toàn trong những ngày tới.

"Ngày mùa Đông" ở thủ đô Tokyo đến sớm hơn gần hai tháng so với năm ngoái khi lần đầu tiên thành phố này ghi nhận mức nhiệt dưới 0 độ C vào rạng sáng 17/12. Ngay cả khi trời có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng không vượt quá 10 độ C. Theo dự báo, nhiệt độ tại thủ đô của Nhật Bản sẽ tiếp tục giảm từ nay đến hết tuần.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo thời tiết ở nước này sẽ còn diễn biến phức tạp trong mùa Đông năm nay, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và công việc của người dân.