Nhật Bản: ChatGPT đánh bại thủ khoa kỳ thi đại học

ChatGPT đạt điểm gần tuyệt đối tại các kỳ thi đại học Nhật Bản.

Từ công cụ hỗ trợ học tập đến nguy cơ lạm dụng, AI sẽ khiến hệ thống đánh giá năng lực phải thay đổi.

Theo công bố từ công ty công nghệ LifePrompt, ChatGPT phiên bản 5.2 đã đạt 503/550 điểm trong bài thi tuyển sinh Khoa học Tự nhiên và 452/550 điểm trong bài thi Khoa học Xã hội của Đại học Tokyo, cao hơn điểm của thủ khoa.

AI đạt điểm tuyệt đối ở môn Toán, một trong những phần thi có tính phân loại cao nhất. Tại Đại học Kyoto, công cụ AI này tiếp tục vượt qua điểm chuẩn cao nhất ở cả ngành Luật và Y khoa, vốn nổi tiếng về mức cạnh tranh khốc liệt.

Tại Nhật Bản, ngoài kỳ thi tuyển sinh đại học chung, học sinh có thể lựa chọn thi theo trường đại học. Kỳ thi tuyển sinh của Đại học Tokyo được đánh giá là có độ phân hóa cao vì đây là một trong những trường hàng đầu cả nước.

Đáng chú ý, một năm trước đó, ChatGPT chưa thể vượt qua kỳ thi tương tự. Sự cải thiện nhanh chóng cho thấy tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của AI.

Ông Satoshi Endom, người đứng đầu LifePrompt, nhận định: “Khả năng của AI đã được ghi nhận rõ ràng. Với tốc độ phát triển hiện nay, các tổ chức cần nhìn xa hơn 10 đến 20 năm để định hình cách tích hợp AI vào hoạt động của mình”.

Còn GS Satoshi Kurihara, giảng dạy tại Đại học Keio, cho biết: “Việc AI đạt điểm cao trong các kỳ thi hiện tại là điều ‘tất yếu’ vì các bài kiểm tra chủ yếu đánh giá khả năng ghi nhớ và xử lý thông tin. Đây là những lĩnh vực mà máy móc vượt trội, cũng giống như máy tính tính toán nhanh hơn con người. Tuy nhiên, con người vẫn giữ ưu thế trong sáng tạo, tư duy phản biện và khả năng tạo ra giá trị mới”.

Thực tế, ChatGPT không chỉ được thử nghiệm trong các kỳ thi ở Nhật Bản. Trước đó, các phiên bản AI đã từng vượt qua nhiều bài kiểm tra chuẩn hóa quốc tế như kỳ thi luật sư tại Mỹ, bài kiểm tra MBA hay một số kỳ thi trung học nâng cao. Những thành tích này củng cố nhận định rằng AI đang dần “bắt kịp”, thậm chí vượt qua các tiêu chuẩn đánh giá truyền thống.

OpenAI, đơn vị phát triển ChatGPT, định hướng công cụ này theo hướng hỗ trợ học tập thay vì thay thế người học. Một trong những bước đi đáng chú ý là việc ra mắt “chế độ học tập”, cho phép AI đóng vai trò như một gia sư. Thay vì đưa ra đáp án hoàn chỉnh, hệ thống sẽ đặt câu hỏi ngược, phân tích từng bước và điều chỉnh nội dung theo trình độ của người dùng.

Tuy vậy, sự phổ biến nhanh chóng của ChatGPT trong môi trường học thuật cũng kéo theo những lo ngại nghiêm trọng. Nhiều trường đại học trên thế giới ghi nhận sự gia tăng các trường hợp gian lận liên quan đến AI, khi sinh viên sử dụng chatbot để viết bài luận hoặc làm bài kiểm tra. Điều này đặt ra thách thức lớn cho các hệ thống đánh giá truyền thống, vốn chưa kịp thích ứng với sự xuất hiện của công nghệ mới.