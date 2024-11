Ba ngày trước, người đàn ông 59 tuổi, quê Ninh Bình ăn ba quả hồng ngâm, sau đó đau bụng âm ỉ, đau từng cơn và bí trung đại tiện phải đến bệnh viện kiểm tra.

Qua thăm khám và các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tắc ruột do bã thức ăn, với khối bã lớn trong dạ dày. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật mở bụng để làm tan bã thức ăn ở ruột non và đẩy xuống đại tràng, đồng thời mở dạ dày để lấy bã thức ăn.

Ca phẫu thuật thành công, sau 6 ngày bệnh nhân hồi phục ổn định, vết mổ liền khô, ít đau, và đã có thể ăn uống, đi lại nhẹ nhàng.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, tắc ruột do bã thức ăn là cấp cứu ngoại khoa thường gặp. Đa số các trường hợp cần phẫu thuật để làm tan hoặc lấy khối bã ra ngoài.

Hiện tượng này xảy ra khi khối bã thức ăn hình thành trong dạ dày và di chuyển xuống ruột non gây tắc. Nguyên nhân thường do ăn thực phẩm chứa nhiều tanin như hồng ngâm, ổi, sung, hạt hoa quả, hoặc thực phẩm khó tiêu hóa như măng, mít, kẹo cao su. Tanin và chất xơ khi gặp axit dạ dày sẽ kết tủa thành khối bã rắn chắc. Những người dễ bị tắc ruột do bã thức ăn thường là người đã phẫu thuật cắt dạ dày, người già răng đã rụng, và trẻ em.