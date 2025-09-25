Nhanh như gió: Nữ diễn viên hạng A cưới chạy bầu ly hôn chồng sau 1 năm cưới?

Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu là cặp sao "phim giả tình thật" đình đám của showbiz Trung Quốc. Tuy nhiên, mối quan hệ của cặp sao được cho đang gặp trục trặc, nghi vấn sắp ly hôn chỉ sau 1 năm về chung nhà. Theo đó, vào tối 24/9, truyền thông và cư dân mạng xứ tỷ dân phát hiện bài thông báo kết hôn với Ngô Cẩn Ngôn vào ngày 13/9/2024, đã biến mất không dấu vết trên trang Weibo cá nhân của Hồng Nghiêu. Không chỉ vậy, khi tìm tên của Ngô Cẩn Ngôn trong Weibo của Hồng Nghiêu cũng không có bất kỳ bài đăng nào liên quan hiển thị.

Đáng chú ý, các bài đăng vào tháng 8/2024 và kể từ sau ngày 24/9/2024 vẫn hiện, chứng tỏ Hồng Nghiêu không hề cài đặt chế độ chỉ hiển thị bài viết trong 6 tháng trên Weibo. Do đó, netizen cho rằng chính Hồng Nghiêu đã xóa/ẩn bài thông báo kết hôn. Tại showbiz Trung Quốc, các cặp tình nhân hoặc vợ chồng nghệ sĩ chỉ xóa bài đăng liên quan đến nhau trên MXH khi mối quan hệ tan vỡ. Cho nên, dân tình xứ tỷ dân không khỏi nghi ngờ cuộc hôn nhân bất ổn của Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu đã kết thúc chóng vánh chỉ sau 1 năm kết hôn.

Hồng Nghiêu được cho là đã ẩn/xóa bài thông báo kết hôn với Ngô Cẩn Ngôn trên trang cá nhân. Động thái của nam diễn viên khiến dân tình nghi vấn mối quan hệ vợ chồng của cặp sao Diên Hi Công Lược đã tan nát

Trước nghi vấn sắp ly hôn Ngô Cẩn Ngôn, Hồng Nghiêu phủ nhận. Anh cho biết vợ chồng mình vẫn rất tốt đẹp. Tuy nhiên, nam diễn viên không giải thích lý do vì sao bài thông báo kết hôn của mình và Ngô Cẩn Ngôn lại không cánh mà bay trên trang cá nhân. Về phía Ngô Cẩn Ngôn, cô vẫn chưa lên tiếng về mối quan hệ hiện tại với ông xã Hồng Nghiêu.

Hồng Nghiêu phủ nhận ly hôn Ngô Cẩn Ngôn, trong khi nữ diễn viên vẫn giữ im lặng

Ngô Cẩn Ngôn thông báo kết hôn với nam diễn viên Hồng Nghiêu trong sự ngỡ ngàng của dư luận Trung Quốc vào ngày 13/9/2024. Cùng thời điểm, cô cũng để lộ việc đã mang thai ở tháng thứ 6. Đến tháng 2 vừa qua, Ngô Cẩn Ngôn sinh con gái đầu lòng. Sau khi sinh con đầu lòng, Ngô Cẩn Ngôn không ở cữ nghỉ ngơi quá lâu hay dành toàn bộ thời gian để chăm con nhỏ. Cô trở lại đóng phim ngay khi lấy lại được vóc dáng thon gọn.

Gia đình nhỏ của Ngô Cẩn Ngôn - Hồng Nghiêu

Cuộc hôn nhân với Hồng Nghiêu khiến Ngô Cẩn Ngôn gặp khủng hoảng danh tiếng. Fandom nữ diễn viên vô cùng tức giận, thất vọng khi cô quyết định bỏ cả sự nghiệp đang trên đà khởi sắc để cưới 1 sao nam hạng B, có đời sống tình ái tai tiếng.

Chồng Ngô Cẩn Ngôn - Hồng Nghiêu bị xem là "cái gai" trong mắt khán giả xứ tỷ dân. Netizen xứ Trung đã tìm ra bằng chứng cho thấy Hồng Nghiêu vẫn "ngựa quen đường cũ", chưa bỏ được thói trăng hoa. Vào đúng ngày đăng ký kết hôn với Ngô Cẩn Ngôn, Hồng Nghiêu bị phát hiện nhấn theo dõi và thả tim loạt ảnh gợi cảm của 1 hot girl có ngoại hình bốc lửa.

Không dừng lại ở đó, nam diễn viên không đả động hay có sự quan tâm gì trước việc Ngô Cẩn Ngôn mang thai. Mỹ nhân 9X bụng bầu vượt mặt vẫn phải "chạy ngược chạy xuôi" từ phim trường cho đến sự kiện giải trí, họp báo phim làm việc. Còn Hồng Nghiêu lại mất hút, để mặc vợ mang thai vất vả kiếm tiền. Anh thậm chí còn gây phẫn nộ khi thản nhiên hút thuốc cạnh bà xã đang mang thai. Thái độ hành xử trên khiến Hồng Nghiêu bị chê trách vô tâm, không biết chăm lo cho gia đình và ăn bám vợ. Nay đã lên chức cha, cư dân mạng hy vọng Hồng Nghiêu sẽ thay đổi, quan tâm và chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn với vợ.

Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu có cuộc hôn nhân ồn ào

Nguồn: Sina, Sohu