Nhân viên văn phòng Hà Nội ở cách công ty 40km: Đi lại hết 4 tiếng, không mua ô tô vì xe bus rất tiện

Chúng ta làm được gì trong 4 tiếng?

Với dân văn phòng mà nói, đó là 1 nửa ngày công nếu thời gian làm việc là 8 tiếng/ngày, hoặc cũng có thể là khung giờ dành cho việc học thêm kiến thức mới, tập luyện chăm sóc sức khỏe, hay đơn giản hơn là ăn uống ngủ nghỉ cho lại sức.

Còn với Nguyễn Xuân - Cô gái sinh năm 1999, 4 tiếng là thời gian di chuyển từ nhà tới công ty và ngược lại. Hiện tại, Nguyễn Xuân đang sinh sống tại xã Phú Xuyên, Thường Tín (Hà Nội) và làm việc tại quận Cầu Giấy (Hà Nội). Khoảng cách giữa chỗ ở và chỗ làm là 40km.

Sau hơn 1,5 năm ở xa công ty, Nguyễn Xuân thừa nhận quãng đường di chuyển dài mỗi ngày khiến cô tốn thời gian hơn, nhưng đổi lại là bài toán tài chính được cân đối đáng kể, đơn giản vì đỡ được 5-7 triệu tiền thuê nhà hàng tháng.

Kết hợp đi xe bus và xe máy, tháng tốn 1,3 triệu đồng chi phí đi lại

Trước đây khi còn độc thân, Nguyễn Xuân cũng thuê nhà ở Hà Nội và ưu tiên tìm nhà gần công ty. Khi ấy, khoảng cách giữa chỗ làm và chỗ ở của cô gái này chỉ khoảng 2km, 1 ngày “căng đét” cũng chỉ tốn khoảng 30 phút đi lại. Tuy nhiên sau khi lập gia đình và có con, Nguyễn Xuân quyết định chuyển về quê ở xã Phú Xuyên (Thường Tín, Hà Nội) sống cùng bố mẹ để giảm tiền thuê nhà, đồng thời cũng có người hỗ trợ cô chăm con.

Tính đến nay, Nguyễn Xuân đã duy trì việc ở xa cơ quan được khoảng 1,5 năm, bắt đầu từ tháng 2/2025. Cô cho biết cũng phải mất 2 tháng, bản thân mới quen được với quãng đường đi làm xa như vậy.

Nguyễn Xuân

“Hiện tại, mình đang kết hợp cả xe bus và xe máy để đi làm. Hàng ngày mình sẽ bắt xe bus từ nhà tới bến xe Giáp Bát, sau đó, đi xe máy từ bến xe Giáp Bát tới công ty ở Cầu Giấy. Chi phí gửi xe tại bến xe Giáp Bát là 750.000 đồng/tháng. Vé xe bus là 280.000 đồng/tháng, cộng thêm tiền xăng xe khoảng 300.000 đồng/tháng, tổng chi phí đi lại của mình rơi vào khoảng 1,3 triệu đồng/tháng” - Nguyễn Xuân chia sẻ và cho biết trung bình 1 chiều đi lại của cô hết khoảng 2 tiếng, tương đương 4 tiếng/ngày. Nếu hôm nào trời mưa hoặc tắc đường, thời gian di chuyển sẽ lâu hơn và cũng mệt hơn.

Để “cân” được quãng đường 80km/ngày, Nguyễn Xuân thường dậy lúc 6h sáng, tranh thủ vệ sinh cá nhân, hâm lại đồ ăn đã chuẩn bị từ tối hôm trước, đến 6h25 phút thì ra bến xe bus. Khoảng 8h30, Nguyễn Xuân có mặt tại công ty, làm việc tới 18h thì tan làm và tiếp tục lái xe máy ra bến xe Giáp Bát, bắt xe bus. Thông thường phải 20h, Nguyễn Xuân mới về tới nhà. Những hôm phải tăng ca hoặc có việc phát sinh việc, có thể 21-22h, cô mới tới nhà.

Mặc dù thừa nhận việc ở xa công ty khiến bản thân gần như không còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi hay dành cho các thú vui, sở thích cá nhân, nhưng Nguyễn Xuân cho biết ở thời điểm hiện tại, đây vẫn là lựa chọn phù hợp nhất với cô.

“Mình được nghỉ trọn vẹn 2 ngày cuối tuần, nên thường tranh thủ để vui chơi với con hoặc tự học thêm những thứ cần thiết cho công việc. Còn trong tuần thì thực sự là không còn thời gian lẫn năng lượng làm gì khác ngoài việc đi làm.

Trước đây còn thuê nhà gần công ty, mình có thể dành buổi tối để đi tập gym hoặc đi học, nhưng sau khi có con, có nhiều khoản phải lo hơn, mình chấp nhận đánh đổi thời gian để giảm bớt chi phí cố định hàng tháng. Ở cùng bố mẹ, mình vừa tiết kiệm được 5-7 triệu tiền thuê nhà, vừa có không gian sống thoải mái hơn cho con. Bố mẹ cũng hỗ trợ mình nhiều trong việc chăm bé, nên nhìn chung mình không thấy quá mệt mỏi với việc phải đi làm xa. Đây vẫn là phương án tốt nhất với mình ở thời điểm hiện tại” - Nguyễn Xuân chia sẻ.

Kể từ khi đi làm xa, 2 ngày cuối tuần trở nên ý nghĩa hơn với cô gái sinh năm 1999 này

Không định mua ô tô vì đi xe bus rất tiện, đang cố gắng mua nhà ở quê

Khoảng thời gian đầu khi mới ở xa công ty, Nguyễn Xuân cũng từng có thời điểm nghĩ đến việc đi học bằng lái ô tô và mua ô tô để chủ động hơn trong việc đi lại. Tuy nhiên sau 2 tháng thích nghi với việc đi xe bus kết hợp xe máy, Nguyễn Xuân từ bỏ hẳn suy nghĩ sẽ tậu “4 bánh”.

“Mình thấy việc đi xe bus rất tiện, chuyến mình đi cũng không quá đông. Ngồi trên xe bus mình cũng có thể tranh thủ chợp mắt hoặc kiểm tra trước những đầu việc cần làm trong ngày, tương tự với chiều từ cơ quan về nhà. Nếu đi ô tô, quãng thời gian đó không thể tranh thủ nghỉ ngơi được, chưa kể tắc đường nữa, tính ra đi ô tô cũng không tiện hơn so với phương án di chuyển mình đang chọn. Bên cạnh đó bài toán tài chính cũng là một rào cản, thế nên hiện tại mình chưa nghĩ tới việc mua ô tô, cứ xe bus kết hợp xe máy thôi” - Nguyễn Xuân bộc bạch.

Nguyễn Xuân thấy việc đi xe bus đi làm vừa rất tiện

Khoảng thời gian ngồi trên xe bus, Nguyễn Xuân có thể tranh thủ chợp mắt hoặc kiểm tra những việc cần làm trong ngày

Đồng thời, cô cũng cho biết 2 vợ chồng đang cố gắng tiết kiệm, tích lũy để mua nhà ở quê thay vì cố gắng mua nhà ở trung tâm Hà Nội. Một phần vì giá nhà ở quê “dễ thở” hơn, lại gần bố mẹ, một phần vì cô cũng đã quen với quãng đường 80km/ngày nên khoảng cách từ nhà tới công ty cũng không còn là rào cản.

“Mình đã xác định sẽ sống ở quê rồi, nên có mua nhà thì cũng mua ở quê thôi. Hiện tại vợ chồng mình đang trong giai đoạn tích lũy, mua nhà là mục tiêu cả 2 vẫn đang cố gắng nhưng chắc cũng cần 1 thời gian dài nữa mới có thể thực hiện được. Trong lúc đó, mình vẫn sẽ duy trì công việc hiện tại ở Cầu Giấy (Hà Nội). Nếu sau này tìm được cơ hội tốt hơn, phù hợp hơn, mình sẽ tìm công việc gần nhà” - Nguyễn Xuân bộc bạch.

Với Nguyễn Xuân, quãng đường 40km từ nhà tới công ty chưa phải lý do để cô thay đổi công việc hay nơi ở. Hiện tại, cô gái sinh năm 1999 này chấp nhận dành thêm thời gian cho việc di chuyển như một cách cân bằng bài toán tài chính. Còn về lâu dài, thay vì tìm cách rút ngắn khoảng cách bằng một căn nhà hay chiếc ô tô ở Hà Nội, Nguyễn Xuân ưu tiên tìm một cơ hội công việc đủ tốt chuyển về làm gần nhà, hoặc không thì cứ đi lại 80km/ngày cũng chẳng sao!