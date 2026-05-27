Ngày 27-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Dĩ An lấy lời khai, điều tra vụ một người đàn ông bị đánh dẫn đến chết não sau khi xảy ra mâu thuẫn tại quán karaoke.

Công an điều tra vụ khách karaoke bị đánh nguy kịch ở phường Dĩ An. Ảnh: Mai Anh

Theo thông tin ban đầu, tối 24-5, ông P. (45 tuổi, ngụ TPHCM) cùng bạn đến hát tại quán karaoke Oscar Nhất Phương trên đường Kha Vạn Cân, phường Dĩ An.

Đến thời điểm thanh toán ra về, giữa ông P. và một số nhân viên của quán phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Trong lúc hỗn loạn, ông P. bị nhiều người đánh đến bất tỉnh. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và được xác định chết não.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Dĩ An đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc, đồng thời đưa một số người liên quan về trụ sở để làm việc.