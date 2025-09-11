Cơ quan công an đến hiện trường vụ việc.

Từ va chạm nhỏ đến vụ việc nghiêm trọng

Theo thông tin từ Công an phường Tây Hồ, vụ việc xảy ra khoảng 11h trưa 6/9 tại khu vực số 11 phố Nguyễn Đình Thi. Thời điểm đó, chị N.T.H.A (SN 1992) và chồng là anh Đ.H.L (SN 1988) đang ngồi trước quán cà phê do gia đình kinh doanh thì phát hiện một người đàn ông lạ mặt tự ý dắt xe máy của họ khỏi vị trí vốn để ngay trước cửa.

Anh L. tiến lại gần hỏi lý do. Người đàn ông không giải thích mà lớn tiếng quát tháo, cho rằng xe máy của vợ chồng anh "chắn lối" chiếc ô tô mà ông ta đỗ trên vỉa hè trước đó. Thực tế, chiếc ô tô đã chiếm toàn bộ phần vỉa hè trước cửa số nhà 11, gây cản trở lối đi bộ cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của gia đình chị H.A.

Căng thẳng leo thang khi hai bên lời qua tiếng lại. Bất ngờ, người đàn ông lao vào tấn công, liên tiếp đấm vào mặt, đầu và cổ của anh L. Chứng kiến chồng bị đánh, chị H.A lao tới can ngăn. Người này đã nhấc bổng chị qua vai rồi quật mạnh xuống nền vỉa hè.

Nạn nhân đang điều trị tại bênh viện

Một nhân chứng là bảo vệ quán cà phê gần đó kể lại: "Tôi thấy người đàn ông vác cô vợ chủ quán lên vai rồi quật xuống đất rất mạnh. Anh chồng lao vào cứu cũng bị hất văng ra giữa đường, may mắn không ngã ngay vào gầm ô tô đang chạy, nếu không hậu quả còn thảm khốc hơn".

Cú ngã khiến đầu chị H.A va mạnh xuống vỉa hè, toàn thân co cứng, bất tỉnh tại chỗ. Người dân lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đến ngày 10/9, chị H.A vẫn trong tình trạng mê man, tiên lượng sức khỏe còn nhiều lo ngại.

Trong chia sẻ với báo chí, anh Đ.H.L cho biết: "Khi thấy người đàn ông dắt xe của tôi, tôi chỉ hỏi xe tôi thì liên quan gì mà anh lại dắt đi. Ông ta quát rằng xe tôi chắn lối ô tô của ông ta. Nhưng sự thật, xe tôi để trên phần vỉa hè trước quán – đó là chỗ kinh doanh của gia đình tôi. Ngược lại, ô tô của ông ta mới là phương tiện đỗ sai, chiếm hết mặt tiền và lối đi. Tôi còn chưa kịp gọi công an tới phân xử thì ông ta đã lao vào đánh, vừa chửi bới vừa thách thức rằng 'công an cũng không làm gì được'".

Lời kể của anh L. trùng khớp với phản ánh của nhiều nhân chứng, càng khiến dư luận phẫn nộ trước thái độ coi thường pháp luật và tính mạng người khác.

Video ghi lại vụ việc.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Tây Hồ đã có mặt, lập hồ sơ, thu thập chứng cứ và lấy lời khai. Một lãnh đạo công an phường cho biết cơ quan chức năng đang xác minh danh tính đối tượng, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Hiện chị H.A vẫn trong tình trạng hôn mê, phải tiếp tục điều trị tích cực tại bệnh viện.

Bạo lực không phải là cách giải quyết mâu thuẫn

Từ một va chạm nhỏ – chuyện đỗ xe sai chỗ – chỉ trong ít phút đã dẫn đến hậu quả nặng nề: một phụ nữ nhập viện nguy kịch, một gia đình tổn thương cả tinh thần lẫn vật chất.

Trong bối cảnh đô thị đông đúc, tình trạng đỗ xe sai quy định, chiếm dụng vỉa hè không hiếm gặp. Tuy nhiên, thay vì xử lý văn minh, thông qua đối thoại hoặc nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng, việc dùng bạo lực chỉ càng đẩy sự việc đi xa, gây mất an ninh trật tự và có thể biến người phạm lỗi thành tội phạm.

Địa điểm xảy ra vụ việc.

Dư luận đang chờ đợi kết quả điều tra khách quan, minh bạch từ phía công an. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi của đối tượng không chỉ là gây thương tích mà còn có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, thậm chí có thể bị xử lý hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc.

Đây không chỉ là sự công bằng cho nạn nhân mà còn là lời cảnh tỉnh cho những ai coi thường luật pháp, sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn. Trong một xã hội văn minh, pháp luật mới là công cụ phân xử, không phải bạo lực.

Vụ việc trên phố Nguyễn Đình Thi là lời nhắc nhở: chỉ một phút nóng giận, thiếu kiểm soát, con người có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho người khác và hủy hoại chính tương lai của mình. Điều xã hội cần là sự bình tĩnh, đối thoại và thượng tôn pháp luật.