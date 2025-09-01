Ngày 1/9, một lãnh đạo UBND phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, một thanh niên trên địa bàn vừa bị sét đánh tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh T.Q.V. (16 tuổi, trú tổ dân phố Long Hải, phường Sông Cầu).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 31/8, anh V. nằm trên ghế sofa, vừa sạc vừa dùng điện thoại. Lúc ấy, bên ngoài trời đang mưa to, có sấm sét .

Sau đó, anh V. bị sét đánh trúng, bị thương nặng. Nạn nhân sau đó được đưa đến Trung tâm y tế Sông Cầu cấp cứu nhưng đã tử vong.