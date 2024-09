Những ngày vừa qua, các cáo buộc liên quan đến rapper Diddy (Sean Combs, sinh năm 1969) gây xôn xao trên khắp thế giới, đưa công chúng đi từ cú sốc này đến sự choáng váng khác.

Những thông tin xoay quanh nam rapper này cũng được quan tâm hơn bao giờ hết. Lúc này những chia sẻ của các nhân viên từng làm việc trong công ty của ngôi sao này trong một bài báo từ tháng 6, sau khi Diddy lộ video bạo hành bạn gái được chia sẻ rầm rộ trở lại.

Rapper Diddy.

Thậm chí, nhiều nhân viên cũ, từng làm việc dưới trướng của Diddy còn cho hay họ không quá sốc hay bất ngờ trước bê bối của nam rapper này, bởi trước đó họ đã từng chứng kiến thái độ, cách cư xử không lành mạnh của anh ở chốn công sở.

Diddy là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của chuỗi các doanh nghiệp, thương hiệu hoạt động đa lĩnh vực về giải trí, thời trang, âm nhạc,... bao gồm: Bad Boy Worldwide Entertainment Group, Sean John, Combs Wine & Spirits, AQUAhydrate, The Blue Flame Agency, REVOLT Films và REVOLT MEDIA & TV,...

Theo đó, 5 cựu nhân viên của các công ty do Diddy sở hữu đã chia sẻ với The Daily Beast rằng khuynh hướng lạm dụng, bạo lực của nam rapper này đã lan sang cả môi trường làm việc, cực kỳ độc hại và đó là lý do khiến họ phải xin nghỉ việc vội hoặc bị đuổi việc mà không rõ mình đã sai ở đâu. Các nhân viên đồng ý chia sẻ nhưng giấu kín danh tính vì lo ngại vị trà thù hoặc chèn ép.

Bạo lực nhân viên chốn công sở

Cô A. - cựu nhân viên của công ty Sean John nhớ lại thời kỳ đen tối khi làm việc dưới trướng của nam rapper. Đó là lần cô bị Diddy túm cổ áo, mắng mỏ và đe dọa khi bất đồng trong ý kiến sáng tạo với nam rapper.

Diddy sẽ luôn cho ý kiến của mình là trên hết, là đúng nhất.

Cô nhớ lại và chia sẻ: "Anh ta không thích việc tôi không đồng ý với anh ta, và anh ta không muốn nghe quan điểm của tôi". Ngay sau đó, giữa cuộc họp, Diddy đã hét lớn, quát mắng và yêu cầu cô phải lắng nghe, tôn trọng ý kiến của anh, vì “bạn phải biết bạn đang nói chuyện với ai chứ”.

"Tôi bắt đầu tìm việc ngay sau khoảnh khắc đó", cô nhớ lại. "Tôi chỉ không muốn ở đó để đối phó với kiểu đối xử đó. Bạn phải thực sự thần tượng anh ta và coi anh ta như một biểu tượng. Tôi không muốn làm một công việc như vậy”, cô A. chia sẻ.

4 nhân viên còn lại trong lời chia sẻ của mình cũng đều cho rằng họ sợ hãi với thái độ và cách hành xử của rapper Diddy trong công ty. Theo đó, ngôi sao này có thể trừng mắt và hét lớn, dùng những từ ngữ thiếu văn hóa, thậm chí có xu hướng bạo lực nhân viên, bất kể là nam hay nữ nếu không làm hài lòng hoặc phản đối ý kiến của anh. Trong công ty, mọi quyết định của Diddy luôn là nhất, luôn đúng và không ai được cãi lời.

Một nữ nhân viên B. chia sẻ rằng phụ nữ hoặc những người yếu đuối hơn sẽ bị chèn ép và trở thành đối tượng để Diddy bắt nạt tại công ty. Cô nhớ lại: “Anh ta chửi rất nhiều những câu từ chẳng phù hợp chút nào với văn hóa công sở, chẳng hạn như ‘đồ đ***’, ‘tao sẽ đuổi việc mày ngay đấy,...”.

Bị đuổi việc vì… nhìn đểu

Một cựu nhân viên khác cũng chia sẻ trên tờ The Daily Beast rằng đến thời điểm hiện tại, khi nhớ lại lý do bị cho nghỉ việc mà Diddy đưa ra, anh vẫn còn bức xúc.

Theo anh C., sau khi ngồi chờ hàng giờ đồng hồ thì Diddy cũng đã đến cuộc họp. Tuy nhiên, thay vì xin lỗi hay có một lý do thỏa đáng, nam rapper này lại chăm chăm nhìn vào thái độ của nhân viên. Khi nhìn vào ánh mắt anh B, Diddy tự quy chụp anh B. có thái độ không tốt, thể hiện sự thất vọng khi Diddy đến muộn và đó là lý do để nam rapper này sa thải anh B..

Chưa dừng lại ở đó, một cựu nhân viên khác của Sean John nhớ lại cách Diddy quản lý các công ty và nhân viên khiến cho nhiều người sợ hãy. Đó cũng là lý do mà nhiều người ngại gặp hay trao đổi công việc với nam rapper. “Tỷ lệ luân chuyển nhân sự tại công ty rất cao. Một giám đốc tiếp thị chỉ có thể trụ được 6 tháng”, anh D. chia sẻ.

Môi trường làm việc “vắt kiệt” sức lực, biến nhân viên thành những kẻ toxic

Một nam nhân viên khác phản ánh văn hóa làm việc độc hại ở công ty của Diddy. Đó là việc bạn có thể trở thành chỗ để nam rapper trút giận, mắng mỏ ngay giữa văn phòng. Anh E. nhớ lại: “Nếu anh ta không hài lòng với điều gì đó mà bạn có thể không làm nhưng anh ta nghĩ là bạn đã làm, thì anh ta sẽ tiếp tục tấn công bạn”. Cách mà Diddy trao đổi công việc cũng khiến nhiều nhân viên cảm giác như họ đang bị tra tấn tinh thần, ép buộc. Điều này biến văn hóa chốn công sở thành “văn hóa sợ hãi”.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, anh E. cũng chia sẻ thêm rằng áp lực công việc rất cao, bản thân thường làm việc từ 7- 23 giờ. Khi đi làm, mọi người cũng phải cẩn thận từng li, từng tí. Thậm chí, bạn còn phải đối mặt với chuyện đồng nghiệp hãm hại lẫn nhau để chiếm được thiện cảm từ sếp. “Khi mọi người hỏi tôi về khoảng thời gian làm việc ở công ty Diddy, tôi luôn nói với họ rằng đó là trải nghiệm tồi tệ nhất mà tôi từng có trong đời”, anh E. chia sẻ.

Thế nên, trước khi ứng tuyển vào công ty của Diddy, nhiều người cũng từng nghe những lời đồn đại không hay. Song, vẫn có nhiều nhân viên nói rằng họ đã quen với cách làm việc của nam rapper. Còn về áp lực công việc, căng thẳng giờ giấc, áp lực từ sếp,... tại các công ty của Diddy là điều mà nhân viên nào cũng đồng ý.