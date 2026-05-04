Nhan sắc vợ kém 17 tuổi của "quái vật cơ bắp" Ma Dong Seok, bảo sao phải giấu kỹ gần 10 năm qua

Ngày 3/5, tờ KoreaBoo đưa tin Ye Jung Hwa - vợ nam diễn viên Ma Dong Seok (Train To Busan) - gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh mới của mình lên trang cá nhân. Sở dĩ động thái của Ye Jung Hwa nhận được sự quan tâm lớn vì đánh dấu sự trở lại mạng xã hội của cô sau 9 năm sống kín đáo. Bài đăng cập nhật cuộc sống gần nhất của Ye Jung Hwa đã từ năm 2017.

Trải qua gần 1 thập kỷ mới lộ diện trước công chúng, nhan sắc của Ye Jung Hwa được nhận xét không có bất kỳ thay đổi nào so với trước đây. Trong video cam thường không chỉnh sửa, cô vợ kém 17 tuổi của Ma Dong Seok gây ấn tượng với ngoại hình trẻ trung, thần thái rạng rỡ, vóc dáng thon thả, đường cong hình chữ S quyến rũ với đôi chân dài miên man khi diện skinny jeans ôm sát.

Sắc vóc đẹp miễn chê của vợ Ma Dong Seok qua cam thường. Nguồn: Instagram.

Nhan sắc của Ye Jung Hwa được nhận xét không có bất kỳ thay đổi sau gần 1 thập kỷ. Ảnh: Instagram.

Ở tuổi 38, cô vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, thần thái rạng rỡ, vóc dáng thon thả, đường cong hình chữ S quyến rũ. Ảnh: Instagram.

Trên MXH, các netizen khen ngợi Ye Jung Hwa đẹp không chỗ chê và đùa rằng có vợ xinh như Hoa hậu thế này bảo sao "quái vật cơ bắp xứ Hàn" giấu kỹ, giữ cho riêng mình biết trong nhiều năm qua. Ma Dong Seok cũng thể hiện tình cảm dành cho vợ bằng cách nhấn yêu thích bài đăng của Ye Jung Hwa.

Ma Dong Seok và Ye Jung Hwa công khai hẹn hò vào tháng 11/2016. Cặp đôi nảy sinh tình cảm nhờ những sở thích chung như học tiếng Anh và tập thể dục. Năm 2021, họ đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, cặp đôi hoãn làm đám cưới vì đại dịch COVID-19 và lịch trình bận rộn.

Phải năm 2024, cả hai mới tổ chức hôn lễ hoàn toàn riêng tư ở Seoul, Hàn Quốc, không có truyền thông mà chỉ có các thành viên trong gia đình và bạn bè tham dự. Đám cưới của họ kín đến mức không có bất kỳ hình nào của cô dâu - chú rể lọt ra ngoài. Do đó, không ai biết dung mạo của Ye Jung Hwa trong ngày trọng đại ra sao.

Ma Dong Seok và vợ trẻ sexy có cuộc hôn nhân kín tiếng. Ảnh: Nate.

Ma Dong Seok sinh năm 1971, là tài tử người Mỹ gốc Hàn, nổi tiếng với những khối cơ bắp khổng lồ thuộc diện hiếm có. Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim hành động phá đảo phòng vé khắp châu Á như Train To Busan, Along With The Gods 2, The Outlaws, Găng Tơ Tái Xuất, Trùm, Cớm và Ác Quỷ, Vây Hãm: Kẻ Trừng Phạt... Ngoài ra, tài tử họ Ma còn tham gia đóng phim siêu anh hùng Hollywood Eternals.

Ma Dong Seok được biết tới là nghệ sĩ sở hữu cơ bắp đồ sộ nhất showbiz Hàn. Ảnh: Nate.

Ye Jung Hwa sinh năm 1988, là huấn luyện viên thể hình kiêm ngôi sao truyền hình nổi tiếng. Ye Jung Hwa ra mắt trong web drama Girl's Love Story, rồi diễn xuất trong Love Cell Season 2, The Outlaws, Wonderful Life... Ngoài ra, vợ Ma Dong Seok đảm nhận vai trò MC của nhiều chương trình như Chicken And Surf, Slender Lunch, Beauty STARgram, Trade King Secret Code 1380 . Mỹ nhân này được nhiều khán giả yêu thích nhờ thân hình gợi cảm, gương mặt xinh đẹp nhưng sớm rút khỏi showbiz.

Ye Jung Hwa cao 1,7 m, có thân hình gợi cảm. Ảnh: Instagram.

Nguồn: KoreaBoo, Nate