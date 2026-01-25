Sau hai mùa phim làm mưa làm gió trên Netflix, hình ảnh cô nàng Nanno quái dị với nụ cười ám ảnh của Chicha Amatayakul đã trở thành tượng đài. Chính vì vậy, khi nhà sản xuất công bố Becky Armstrong sẽ đảm nhận vai chính trong phần ba mang tên Girl From Nowhere: The Reset (dự kiến lên sóng ngày 7/3 tới), một làn sóng tranh luận dữ dội đã nổ ra.

Liệu nhan sắc ngọt ngào này có đủ "độ điên" để kế nhiệm danh hiệu "con gái của thần"?

"Bông hồng lai" sở hữu visual không góc chết

Becky Armstrong (sinh năm 2002) mang trong mình hai dòng máu Thái - Anh. Ở tuổi 24, cô đang ở thời kỳ đỉnh cao của nhan sắc với gương mặt thanh tú, đôi mắt sâu thẳm và thần thái sang chảnh đậm chất high-fashion.

Khác với vẻ ngoài sắc sảo, có phần ma mị của người tiền nhiệm Chicha, Becky mang đến một làn gió mới: trẻ trung, bí ẩn nhưng vẫn đầy khí chất của một ngôi sao toàn cầu. Không phải ngẫu nhiên mà đầu năm 2025, cô nàng liên tục lọt vào mắt xanh của các ông lớn, từ Đại sứ thương hiệu Chanel đến Đại sứ toàn cầu của L'Oréal Paris. Tần suất xuất hiện tại các kỳ Liên hoan phim Cannes hay sải bước trên sàn runway tại Paris Fashion Week đã minh chứng cho sức hút không thể chối từ của mỹ nhân 10x này.

Từ "nữ thần" phim Bách hợp đến "Nữ sinh đến từ hư vô"

Trước khi chạm tay vào vai diễn Nanno đầy thử thách, Becky đã là một hiện tượng thực sự của dòng phim GL (Girls' Love). Vai diễn Mon trong GAP The Series đóng cùng Freen Sarocha đã giúp cô thu về hơn 800 triệu lượt xem trên YouTube, đưa cái tên Becky phủ sóng khắp châu Á.

Sự nghiệp của cô thăng tiến thần tốc với loạt giải thưởng danh giá, tiêu biểu là danh hiệu Ngôi sao triển vọng nhất Thái Lan tại Starlight Awards 2024. Với nền tảng là sinh viên ngành Luật chuyên ngành Tội phạm học tại Anh, nhiều fan kỳ vọng Becky sẽ sử dụng vốn kiến thức tâm lý của mình để tạo nên một Nanno mới mẻ: thông minh hơn, sắc sảo hơn và đầy tính toán.

Gu thời trang biến hóa khi "ngọc nữ" hắc hóa

Ngoài đời, Becky ưa chuộng phong cách năng động, giản dị với áo thun, quần jeans hoặc váy maxi. Thế nhưng, mỗi khi lên thảm đỏ hay tham gia các dự án phim đen tối, cô nàng ngay lập tức biến hình thành một quý cô quyền lực.

Netizen đang rất mong chờ bộ đồng phục nữ sinh mang thương hiệu Nanno khi vận lên người Becky sẽ trông như thế nào. Một số ý kiến cho rằng: "Diễn viên cũ đã quá đỉnh, nhưng nhan sắc của Becky mang lại cảm giác bí ẩn kiểu khác, rất đáng để mong chờ". Việc cô vừa thành lập công ty giải trí riêng Becky Entertainment vào tháng 10/2025 cũng cho thấy tham vọng không nhỏ của mỹ nhân này trong việc tự định hình phong cách cá nhân.

Dù phải đối mặt với áp lực cực lớn từ cái bóng quá lớn của đàn chị, nhưng với nhan sắc "nghìn năm có một" cùng sự kiên định của mình, Becky Armstrong hoàn toàn có khả năng tạo nên một kỷ nguyên mới cho Girl From Nowhere. Nanno của Becky có thể sẽ không chỉ là kẻ thực thi công lý điên rồ, mà còn là một biểu tượng của sự quyến rũ và nguy hiểm.