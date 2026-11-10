Nhan sắc thật của Lưu Diệc Phi ở tuổi U40

Sáng 10/11, tờ 163 cho hay, Lưu Diệc Phi vừa “dội bom” Instagram bằng loạt ảnh mới coong ngay khi vừa đặt chân tới khu nghỉ dưỡng Qasr Al Sarab ở Abu Dhabi (UAE). Được biết, nữ minh tinh hiện đang đảm nhận vai trò đại sứ du lịch của Abu Dhabi.

Dù ở ngưỡng U40 nhưng Lưu Diệc Phi vẫn khiến công chúng phải xao xuyến trước vẻ đẹp thuần khiết, cuốn hút trong loạt ảnh không trang điểm. Nhìn vào những bức ảnh đời thường này, netizen không khỏi xuýt xoa trước làn da trắng ngần, mịn màng gần như không tì vết của nữ diễn viên. Không cần tới son phấn, Lưu Diệc Phi vẫn tỏa sáng rạng ngời với nét thanh tú vốn có. Đôi mắt trong veo, mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên cùng khí chất thanh tao càng góp phần làm tôn lên vẻ cuốn hút cho mỹ nhân Câu Chuyện Hoa Hồng.

Có thể nói, những khoảnh khắc không son phấn mới đây chính là minh chứng rõ nét cho vẻ đẹp vượt thời gian của Lưu Diệc Phi. Không quá lời khi nói rằng, vẻ đẹp của nữ minh tinh 8X chẳng hề bị phai nhòa theo năm tháng. Và tới nay, chính nhan sắc trong trẻo ngọt ngào và phong thái rạng ngời đó đã giúp Lưu Diệc Phi tỏa sáng ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường dung dị.

Vừa đặt chân tới khu nghỉ dưỡng Qasr Al Sarab ở Abu Dhabi (UAE), Lưu Diệc Phi liền chụp ảnh check-in rồi đăng lên khoe với người hâm mộ. Ảnh: IGNV

Nữ minh tinh 8X để mặt mộc, nhận được “cơn mưa” lời khen nhờ visual trẻ trung cuốn hút ở ngưỡng U40. Ảnh: IGNV

Cô dễ dàng giành chiến thắng trong thử thách chụp ảnh không son phấn. Ảnh: IGNV

Đây không phải lần đầu Lưu Diệc Phi phủ kín truyền thông với những hình ảnh mặt mộc xinh đẹp tự nhiên. Còn nhớ hồi tháng 7 vừa qua, mỹ nhân sinh năm 1987 từng gây sốt khi đăng tải loạt ảnh đời thường lên trang cá nhân. Điều khiến cư dân mạng trầm trồ đó là nữ diễn viên khi ấy đã xuất hiện với gương mặt mộc không son phấn. Dù chọn phong cách tối giản và chỉ cần để mái tóc buông tự nhiên, cô vẫn tỏa sáng ngời ngời, khiến người hâm mộ khó lòng rời mắt.

Nhiều khán giả nhận xét, Lưu Diệc Phi trông giống như nàng sinh viên đại học do cô quá đỗi trẻ trung. Nhiều netizen còn khen ngợi rằng làn da của nữ diễn viên ở tuổi 39 thậm chí trông còn đẹp hơn không ít người ở độ tuổi 20.

Cách đây ít tháng, Lưu Diệc Phi cũng nhận được nhiều lời khen ngợi cho diện mạo xinh đẹp khi để mặt mộc. Ảnh: 163

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, ra mắt showbiz với bộ phim truyền hình Kim Phấn Thế Gia khi mới 15 tuổi. Chỉ trong vài năm sau, cô liên tiếp gây bão với loạt vai kinh điển trong Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Những vai diễn này giúp cô trở thành biểu tượng nhan sắc và tài năng của thế hệ 8X Trung Quốc. Sau đó, Lưu Diệc Phi mở rộng sang điện ảnh với các phim như Mulan (2020) của Disney - vai Hoa Mộc Lan, đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp tại Hollywood. Gần đây, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua Mộng Hoa Lục, Đi đến Nơi Có Gió, Câu Chuyện Hoa Hồng và nhiều dự án lớn khác.

Lưu Diệc Phi không chỉ sở hữu nhan sắc xuất chúng mà còn có 1 bản lý lịch sự nghiệp khiến nhiều đồng nghiệp phải ngưỡng mộ. Cô sinh ra trong 1 gia đình có nền tảng tốt: cha là giảng viên đại học, mẹ là nghệ sĩ múa. Năm 10 tuổi, cha mẹ ly hôn, cô theo mẹ sang Mỹ. Năm 15 tuổi trở về Trung Quốc, được cha nuôi Trần Kim Phi hỗ trợ, nhanh chóng bước vào làng giải trí. Cô còn tốt nghiệp hệ chính quy khoa Biểu diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2002, là sinh viên nhỏ tuổi nhất lịch sử trường khi nhập học lúc mới 15 tuổi.