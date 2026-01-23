Hé lộ dàn xe dâu độc bản trong đám cưới của năm Minh Hoàng - Phương Nhi

Đám cưới đã diễn ra trong không khí vui vẻ, hạnh phúc với những lời chúc viên mãn dành cho hai gia đình cũng như cô dâu chú rể.
Đám cưới của doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng và á hậu Phương Nhi là một trong những hỉ sự được nhiều người chờ đợi nhất trong thời gian qua. Cô dâu Phương Nhi từng đoạt danh hiệu á hậu 2 Miss World Vietnam 2022, học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. Doanh nhân trẻ Phạm Nhật Minh Hoàng hiện giữ nhiều vai trò quan trọng trong Tập đoàn Vingroup. Cặp đôi đã làm lễ ăn hỏi 1 năm trước đó và lựa chọn lối sống kín tiếng để tập trung phát triển sự nghiệp.