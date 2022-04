Nhan sắc mỹ nhân từng mắng Lee Min Ho là con ruồi sau 13 năm: Người đâu mà lão hóa ngược, nhất là làn da "kỳ diệu" thế này!

Nhan sắc lão hóa ngược của Goo Hye Sun

Nếu phải chỉ ra đâu là bộ phim khiến tên tuổi của Goo Hye Sun và Lee Min Ho được nâng lên một tầm cao mới, vậy thì đó có lẽ là Vườn sao băng (Boys over flowers). Trong phim, Lee Min Ho vào vai Goo Joon Pyo - một thành viên của nhóm F4, còn Goo Hye Sun vào vai cô nữ sinh nghèo Geum Jan Di.

Goo Jun Pyo đẹp trai ngời ngời lại từng bị mắng là ruồi phân.

Chuyện tình giữa Goo Jun Pyo và Jan Di vô cùng đáng nhớ và từng đốn tim biết bao khán giả. Thế nhưng ngay từ ban đầu, Jan Di lại chẳng hề có thiện cảm với Goo Jun Pyo. Thậm chí, cô nàng còn từng mắng nhóm F4 do Jun Pyo đứng đầu là nhóm... 4 con ruồi phân.

Chất "ngổ ngáo" của cô nữ sinh Geum Jan Di được Goo Hye Sun thể hiện rất tốt.

Tạm gạt đi những chi tiết liên quan đến nội dung phim, có thể thấy Goo Hye Sun đã vào vai Geum Jan Di một cách rất thành công. Bên cạnh diễn xuất, tạo hình cùng nhan sắc thời trẻ của nữ diễn viên cũng là những yếu tố quan trọng giúp Jan Di trở thành một trong số những nữ chính mãi được yêu thích trong lòng khán giả.

Trở lại thời điểm hiện tại, cách đây không lâu những tấm hình hậu trường mới nhất của Goo Hye Sun khi cô tham gia quay quảng cáo đã được các fan chia sẻ. Có thể thấy sau 13 năm kể từ ngày Vườn sao băng lên sóng, nhan sắc của mỹ nhân họ Goo ngày càng "lên hương". Không chỉ gương mặt vẫn giữa được nét trẻ trung, làn da trắng mịn không tì vết của cô cũng khiến nhiều người phải xuýt xoa.

Jan Di của Vườn sao băng dĩ nhiên rất xinh...

... nhưng Goo Hye Sun của hiện tại vẫn ăn đứt.

Đây là lão hóa ngược chứ đâu nữa?

Trong tấm ảnh này, Goo Hye Sun có khác gì tiên nữ đâu?

Mẫu xinh thì ảnh hậu trường cũng xinh.

Goo Hye Sun không chỉ xinh xắn mà làn da của cô cũng khiến bao người phải xuýt xoa.

Sự nghiệp hiện tại của Goo Hye Sun

Sau Vườn sao băng, Goo Hye Sun trở thành một cái tên được săn đón trong làng diễn. Thế nhưng lần gần nhất mà chúng ta thấy cô góp mặt trong một TV Series đã là câu chuyện từ năm 2017. Đây là bộ phim Giấc mơ làm ca sĩ (You are too much), nhưng cô không tham gia bộ phim một cách trọn vẹn.

Tuy vậy, Goo Hye Sun vẫn gắn bó với phim trường nhưng trong tư cách biên kịch và đạo diễn. Một số tác phẩm của cô trong vai trò này mà các bạn có thể thử xem đó là Con gái (2014) hay Chuyện tình dưới cây anh đào (2012). Trong năm ngoái, cô cũng tự tay chấp bút kịch bản và làm đạo diễn cho phim ngắn Dark Yellow.

https://afamily.vn/nhan-sac-my-nhan-tung-mang-lee-min-ho-la-con-ruoi-sau-13-nam-nguoi-dau-ma-lao-hoa-nguoc-nhat-la-lan-da-ky-dieu-the-nay-20220417182012748.chn