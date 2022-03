Style của dàn mỹ nhân "Vườn Sao Băng" ở hiện tại: Ai cũng hack tuổi đỉnh nhưng Goo Hye Sun chưa phải người đẳng cấp nhất

Năm 2009, bộ phim "Vườn Sao Băng" được chuyển thể từ bộ truyện tranh Nhật Bản "Con Nhà Giàu" (Hana Yori Dango) đã gây sốt toàn châu Á. Dù Hàn Quốc không phải là thị trường đầu tiên remake tác phẩm này, nhưng nhờ dàn cast siêu long lanh, kịch bản phim được trau chuốt khéo léo, "Vườn Sao Băng" tới giờ vẫn là tường thành phim thần tượng khó xô đổ của màn ảnh xứ kim chi nói riêng và châu Á nói chung.

Nói về dàn diễn viên thời ấy của "Vườn Sao Băng" thì không chỉ các nam thần thuộc hội F4, những mỹ nhân như Goo Hye Sun, Kim So Eun, Lee Min Jung và Lee Si Young sau đó cũng vụt sáng, nhận được sự quan tâm lớn từ phía công chúng.

Bộ tứ mỹ nhân trong "Vườn Sao Băng" ngày ấy.

Bẵng đi 13 năm trôi qua, dàn mỹ nhân của "Vườn Sao Băng" giờ đã có cuộc sống và sự nghiệp riêng. Thế nhưng họ vẫn có một điểm chung, đó là nhan sắc quá đỗi trẻ trung so với tuổi. Bên cạnh đó, style của hội mỹ nhân "Vườn Sao Băng" cũng là điều đáng chú ý. Cả 4 người đẹp theo đuổi phong cách không hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, ngắm nghía style của họ, chị em 30+ vẫn sẽ rút ra được nhiều điều thú vị.

Goo Hye Sun

Mỗi khi chiêm ngưỡng những tấm hình Goo Hye Sun đăng tải trên trang cá nhân, dân tình đều xuýt xoa với nhan sắc không tuổi của "nàng Cỏ". Mỹ nhân 38 tuổi không thường cập nhật hình street style nhưng trong một số khoảnh khắc được chia sẻ, chẳng khó để nhận ra Goo Hye Sun vẫn chăm chút cho phong cách, dù diện toàn đồ đơn giản.

Style thường ngày của Goo Hye Sun xoay quanh các món đồ basic, mang màu trung tính là chủ yếu, chẳng hạn như: áo sơ mi, blazer, chân váy tối giản, áo len cộc tay… Thi thoảng, Goo Hye Sun sẽ phá cách một chút với những items điệu đà như một chiếc đầm béo nhún, hay vòng cổ choker sành điệu. Như vậy, style của cô sẽ không mang đến cảm giác nhàm chán.

Kim So Eun

Kim So Eun năm nay đã tròn 33 tuổi, nhưng style của cô thì chẳng khác nào nàng đôi mươi. Kim So Eun bắt trend rất nhanh nhạy. Street style của cô có sự xuất hiện của những xu hướng hot hit như là áo sơ mi cộc tay, mũ beret, áo gilet… Thích style ngọt ngào, nữ tính, chị em sẽ không thể bỏ qua các outfit từ "nàng Cháo" Kim So Eun.

Lee Si Young

Gây bất ngờ nhất trong dàn diễn viên "Vườn Sao Băng" có lẽ là Lee Si Young. Ở tuổi 40, nhan sắc của Lee Si Young vẫn rất ngọt ngào, trẻ trung.

Gu thời trang của bà mẹ một con thì ngày càng bùng nổ với những cách mix&match đa dạng, thời thượng và hack tuổi hiệu quả. Ngắm nghía một loạt những outfit của Lee Si Young, quý cô 30+ sẽ tìm thấy rất nhiều ý tưởng mặc đẹp từ công sở, dạo phố cho đến khi đi tiệc tùng, dự sự kiện…

Lee Min Jung

Trong "Vườn Sao Băng", Lee Min Jung đảm nhận vai diễn nàng tiểu thư Jae Kyung xinh đẹp, cá tính và giàu có. Ngoài đời, Lee Min Jung cũng là mỹ nhân "ngậm thìa vàng" đích thực, xếp hạng thứ 6 trong danh sách 10 nghệ sĩ có gia thế khủng nhất do đài KBS tổng hợp. Năm 2013, cô kết hôn với nam diễn viên hàng đầu Hàn Quốc là Lee Byung Hyun, địa vị của Lee Min Jung lại càng được củng cố.

Đẳng cấp như vậy nên phong cách của Lee Min Jung theo đó cũng vô cùng sang trọng, ngay cả khi cô diện những items đơn giản nhất như là áo thun trắng, blazer hay sơ mi oversized. Bên cạnh đó, vóc dáng chuẩn, chiều cao lý tưởng cũng giúp Lee Min Jung dù lên đồ ngẫu hứng, xuề xòa một chút vẫn rất sành điệu, hút mắt.

Ảnh: Tổng hợp

