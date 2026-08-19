Nhan sắc không thể rời mắt của Hoa hậu Tô Diệp Hà trong sự kiện thuộc khuôn khổ Miss World 2026

Xuất hiện tại Vietnam Beauty Fashion Fest XVI (VBFF XVI) - sự kiện thuộc khuôn khổ Miss World lần thứ 73, Hoa hậu Tô Diệp Hà nhanh chóng thu hút sự chú ý trên thảm đỏ nhờ phong cách thời trang nữ tính cùng thần thái cuốn hút. Lựa chọn thiết kế mang cảm hứng mùa hè của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn, người đẹp không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ mà còn có dịp hội ngộ nhiều gương mặt nổi bật của đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Tại sự kiện, Tô Diệp Hà diện chiếc váy maxi xếp ly với phom dáng mềm mại, điểm nhấn là họa tiết hoa trên nền tông màu trắng, xanh và hồng. Thiết kế mang tinh thần mùa hè với phần vai trần cùng tà váy bất đối xứng, tạo cảm giác bay bổng, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật. Dù kiểu váy maxi vốn được xem là khá "kén dáng", người đẹp vẫn thể hiện sự tự tin bằng thần thái cùng những bước catwalk thanh thoát ngay khi xuất hiện tại khu vực thảm đỏ.

Thay vì sử dụng nhiều phụ kiện, Tô Diệp Hà lựa chọn phong cách tối giản để tôn lên vẻ đẹp của trang phục. Người đẹp chỉ kết hợp cùng một đôi hoa tai làm điểm nhấn, giúp tổng thể hài hòa và thanh lịch. Chính sự tiết chế này càng khiến thiết kế của Adrian Anh Tuấn trở thành tâm điểm, đồng thời làm nổi bật vẻ ngọt ngào, quyến rũ vốn là hình ảnh quen thuộc của nàng hậu.

Không chỉ gây chú ý bởi trang phục, Tô Diệp Hà còn có dịp hội ngộ Hoa hậu Thế giới 2022 Karolina Bielawska và đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri. Khi xuất hiện chung trong một khung hình với hai mỹ nhân quốc tế, người đẹp Việt vẫn được nhận xét giữ được dấu ấn riêng nhờ visual ngọt ngào và phong cách thanh lịch. Sự đối lập giữa vẻ nữ tính của Tô Diệp Hà với hình ảnh cá tính, nóng bỏng của hai hoa hậu quốc tế cũng tạo nên điểm nhấn thú vị tại sự kiện.

Vietnam Beauty Fashion Fest mùa thứ 16 diễn ra với chủ đề "The Green World", khai thác vẻ đẹp thiên nhiên thông qua ngôn ngữ thời trang. Đây cũng là phần thi Top Model trong khuôn khổ Miss World lần thứ 73, nơi các thí sinh thể hiện kỹ năng trình diễn, phong thái và khả năng làm chủ sân khấu trước ban giám khảo.

Trong vai trò khách mời, Tô Diệp Hà cũng dành nhiều lời khen cho chất lượng thí sinh của mùa giải năm nay. Theo người đẹp, mỗi đại diện đều sở hữu nét đẹp và cá tính riêng, khiến cuộc cạnh tranh trở nên hấp dẫn hơn.

"Các thí sinh của Miss World năm nay đều là những gương mặt tiềm năng, ai cũng có một nét đẹp rất riêng, tự tin thể hiện cá tính của bản thân", Tô Diệp Hà chia sẻ. Cô cũng cho rằng chất lượng thí sinh của Miss World qua từng năm luôn tạo được ấn tượng với người hâm mộ sắc đẹp, vì vậy việc lựa chọn ứng viên sáng giá cho vương miện sẽ không hề dễ dàng. Theo người đẹp, các phần thi phụ là cơ hội để ban giám khảo đánh giá toàn diện hơn về năng lực của từng thí sinh, từ đó đưa ra những quyết định phù hợp.

Bên cạnh đó, nàng hậu cũng gửi lời chúc đến các đại diện đang tranh tài tại Miss World 2026. Cô bày tỏ hy vọng các thí sinh sẽ giữ được nguồn năng lượng tích cực và tinh thần tự tin trong suốt hành trình, để có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ tại cuộc thi năm nay.

Sau khi hoàn thành các hoạt động tại Hạ Long, Tô Diệp Hà sẽ trở về Hà Nội để tiếp tục lịch trình công việc. Những tháng cuối năm hứa hẹn là giai đoạn bận rộn với người đẹp khi cô đang ấp ủ nhiều dự án mới. Trước đó, Tô Diệp Hà cũng gây chú ý khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với vai diễn trong bộ phim "Chị Chị Em Em 3", dự kiến ra mắt vào tháng 10 năm nay.