Nam thần 4.000 tỷ một bước lên sao hạng A nhờ Phạm Băng Băng, bị bóc trần "kịch bản yêu 10 cô như 1"

Năm 2015, Phạm Băng Băng khiến cả showbiz Trung Quốc chấn động khi công khai hẹn hò nam diễn viên Lý Thần. Đó cũng là lần đầu tiên cô xác nhận chuyện yêu đương với công chúng. Sau khi ở bên Lý Thần, Phạm Băng Băng ra sức o bế, thậm chí bỏ tiền làm phim để nửa kia đóng chính. Dưới sự giúp đỡ của bạn gái minh tinh, Lý Thần từ 1 nam diễn viên hạng B leo lên hàng ngũ nam thần được chú ý ở Cbiz.

Năm 2017, Lý Thần quỳ gối cầu hôn, trao lời hứa trăm năm cho Phạm Băng Băng, khiến công chúng tin rằng đám cưới thế kỷ chỉ còn là vấn đề thời gian. Những tưởng cặp đôi vàng Cbiz này sẽ đi đến cái kết viên mãn, nhưng vào năm 2019, họ đã đột ngột tuyên bố chia tay, từ tình nhân trở về làm bạn bè.

Hậu chia tay Phạm Băng Băng, Lý Thần sa sút danh tiếng, sự nghiệp lao dốc không phanh và bị giới làm phim ghẻ lạnh. Không chỉ vậy, anh còn rơi vào cảnh ê chề khi bị bóc phốt đểu cáng, tồi tệ bỏ rơi người yêu Phạm Băng Băng trong lúc hoạn nạn. Tài tử vác đơn đi kiện, nhưng bị xử thua muối mặt. Sự việc khiến Lý Thần trở thành trò cười, bị công chúng gán mác "trai tồi" nhất lịch sử showbiz Trung Quốc.

Người thừa kế khối tài sản kếch xù 4.000 tỷ đồng

Khi Phạm Băng Băng công khai chuyện tình cảm với Lý Thần, dư luận gần như… nổ tung vì tranh cãi nam diễn viên này không xứng làm bạn trai của minh tinh đình đám. Thời điểm đó, Phạm Băng Băng là “nữ hoàng thảm đỏ” quyền lực bậc nhất Cbiz, ngôi sao hạng S đứng trên đỉnh cao danh vọng. Trong khi Lý Thần chỉ là nam diễn viên hạng B mờ nhạt, tên tuổi lép vế hoàn toàn trước bạn gái. Không ít người thẳng thừng cho rằng Lý Thần “không đủ cửa”, thậm chí nghi vấn anh cố cưa cẩm Phạm Băng Băng để đổi đời.

Tuy nhiên, theo tờ Sohu, gia thế đằng sau của Lý Thần không hề tầm thường như công chúng vẫn nghĩ. Tài tử sinh năm 1978 này sinh ra trong 1 gia đình có bề dày truyền thống làm việc trong quân đội Trung Quốc. Tại đảo Tam Á (Thanh Đảo, Trung Quốc), họ Lý được xem là danh gia vọng tộc, vừa lắm tiền nhiều của vừa có quyền có có thế. Nói về độ khủng của gia đình Lý Thần, tờ Nam Đô từng cho biết: "Phạm Băng Băng giàu, nhưng Lý Thần còn giàu hơn". Theo tờ Sina, gia sản nhà họ Lý ước chừng khoảng hơn 160 triệu USD (4.000 tỷ đồng). Và Lý Thần là người thừa kế duy nhất của khối tài sản trên.

Nam diễn viên sở hữu nhiều bất động sản có giá trị trên khắp Trung Quốc, và những chiếc xe hơi đắt tiền như Mercedes, Volkswagen, Aston Martin Rapide S, Lamborghini Aston Martin, Rolls Royce. Từ năm 2012 đến 2015, Lý Thần góp mặt trong danh sách sao Hoa ngữ giàu nhất theo Forbes thống kê.

Tài tử có "kịch bản yêu 10 cô như 1", thấy nửa kia lâm nạn là tháo chạy

Trong showbiz Hoa ngữ, Lý Thần nổi tiếng đào hoa và có tình sử phức tạp. Anh từng qua lại với không ít mỹ nhân nổi tiếng như Ngưu Manh Manh, Lý Tiểu Lộ, Trương Hinh Dư, Địch Lệ Na Nhĩ... Đáng bàn là yêu ai Lý Thần cũng tặng người đó 1 viên đá hình trái tim. Anh khẳng định đó là những viên đá tự nhiên, rất quý giá, hiếm có vì phải lấy từ trên núi cao về, cùng "lời thề non hẹn biển" hứa bên nhau trọn đời.

Chính Địch Lệ Na Nhĩ là người bóc ra kịch bản hẹn hò này của Lý Thần và không ngại đăng đàn mỉa mai: "Anh phát đá đại trà cho phụ nữ trong showbiz à?", kèm với ảnh chụp viên đá hình trái tim cô từng được tặng. Thời điểm đó, Lý Thần đã vô cùng hoảng loạn và phải gọi điện năn nỉ Địch Lệ Na Nhĩ xóa ảnh, xóa bình luận.

Không chỉ vậy, Lý Thần còn có 1 bài lúc yêu hứa hẹn đủ điều, nhưng khi chia tay hoặc bạn gái gặp biến cố, anh liền tuyệt tình quay lưng và chỉ trích thậm tệ người cũ. Thời điểm qua lại với người mẫu Địch Lệ Na Nhĩ, nam diễn viên đã yêu cầu bạn gái bỏ con sau khi hay tin cô mang thai. Lúc yêu Lý Tiểu Lộ, Lý Thần gọi cô là "chân ái" nhưng lúc đường ai nấy đi liền trở mặt tuyên bố "không muốn nói đến tình cũ thêm lần nào nữa".

Ngày còn mặn nồng với Trương Hinh Dư, Lý Thần ra mặt bảo vệ, gọi cô là người con gái vô tội và có tính cách đơn thuần nhất trên đời. Thế nhưng, sau khi công khai tình cảm với Phạm Băng Băng, để bảo vệ bạn gái mới trước tai tiếng cướp bồ đồng nghiệp, Lý Thần không tiếc lời chỉ trích Trương Hinh Dư lăng nhăng, ngoại tình với nhiều đàn ông cùng một lúc.

Với Phạm Băng Băng, Lý Thần cũng từng tuyên bố minh tinh hạng S là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Nam diễn viên hứa hẹn sẽ gắn bó trọn đời trọn kiếp, bảo vệ Phạm Băng Băng đến hết cuộc đời. Tuy nhiên, người hâm mộ Phạm Băng Băng cho rằng nam diễn viên 7X chỉ biết "nói mồm", chưa từng thật lòng đứng ra bảo vệ thần tượng của họ.

Bằng chứng là sau khi Phạm Băng Băng dính bê bối, Lý Thần biến mất, không có bất kỳ hành động nào hỗ trợ bạn gái. Có thông tin cho biết vì không kịp bán tài sản để đóng phạt, Phạm Băng Băng phải vay mượn khắp nơi. Lý Thần có gia sản kếch xù nhưng không giúp bạn gái dù chỉ 1 xu.

Không chỉ vậy, công chúng còn từng tận mắt chứng kiến Lý Thần im như hến, bỏ mặt Phạm Băng Băng đương đầu với việc bị đạo diễn Phùng Tiểu Cương quấy rối, đồng nghiệp Kim Tinh bêu xấu là người hầu thấp hèn, thiếu gia Vương Tư Thông xỉa xói là ngôi sao kém tài, không có kỹ năng diễn xuất, chỉ biết ưỡn ẹo trên thảm đỏ.

Sau hàng loạt ồn ào, công chúng thất vọng, chỉ trích nam diễn viên nhu nhược, bạc tình và gió chiều nào theo chiều nấy. 2 ngày sau khi Phạm Băng Băng và Lý Thần chia tay, 1 blogger giải trí đã vạch mặt, chỉ trích nam diễn viên giả tạo: "Anh ta che giấu bản chất quả tốt. Chỉ đến khi có chuyện lớn xảy ra với người xung quanh, anh ta mới hiện nguyên hình". Tiếp nối, 1 người đàn ông họ Lý đăng bài viết dài với tiêu đề "Nhật ký vạch mặt kẻ khốn nạn, đê tiện Lý Thần" lên MXH với lý do bức xúc trước cách hành xử của nam diễn viên. Bài viết đưa ra những lập luận chỉ trích Lý Thần là kẻ trăng hoa, làm màu, ăn bám, dựa vào tình cảm để xây dựng hình ảnh, đối xử không tốt với bạn gái cũ.

Ngay lập tức, Lý Thần đâm đơn kiện người đàn ông họ Lý ra tòa để lấy lại danh dự. Tuy nhiên, nam diễn viên nhận về cái kết ê chề... thua kiện. Anh cũng là nghệ sĩ đầu tiên ở showbiz Trung Quốc bị tòa xử thua khi cố bảo vệ danh dự của mình. Điều này khiến hình ảnh của Lý Thần càng xấu đi trong mắt công chúng. Những năm qua, Lý Thần nằm trong danh sách nghệ sĩ bị công chúng ghét bỏ nhất ở Cbiz, mang hàng loạt tiếng xấu "trai đểu", "gã bạn trai tồi tệ".

Lý Thần là nghệ sĩ đầu tiên ở showbiz Trung Quốc đi kiện để bảo vệ danh dự và bị tòa xử thua.Nhiều năm qua, anh bị dư luận chỉ trích là "trai tồi", "bạc tình bạc nghĩa", "đểu giả"...

Nói về tình cảnh hiện tại của Lý Thần, tờ QQ bình luận: "Anh ấy giờ trở lại đúng chỗ đứng ban đầu của mình, 1 diễn viên hạng B không thể tự mình đi lên. Tài năng chưa tỏa sáng, nhưng tên tuổi của Lý Thần đã bị vùi lấp trong tai tiếng tình ái. Nửa đời còn lại Lý Thần có lẽ chỉ được nhớ đến với cái danh tình cũ bạc bẽo của Phạm Băng Băng".

Nguồn: Sina, Sohu