Nhan sắc hiện tại của Diễm Hằng Lamoon

Không gian boutique của Chopard tại Việt Nam tối 20/3 trở nên rực rỡ khi diễn ra sự kiện “Day of Happiness”, hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Giữa dàn khách mời góp mặt, ca sĩ Diễm Hằng Lamoon nhanh chóng trở thành một trong những tâm điểm nhờ diện mạo thanh lịch, trong trẻo và giàu sức hút.

Ca sĩ Diễm Hằng Lamoon nâng tầm phong cách với đồng hồ L’Heure du Diamant và lắc tay, dây chuyền Happy Diamonds Icons.

Xuất hiện trong không gian phủ đầy sắc hoa, Diễm Hằng Lamoon lựa chọn phong cách tối giản nhưng tinh tế. Nữ ca sĩ không chạy theo layout cầu kỳ mà trung thành với lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên làn da mịn màng cùng đường nét gương mặt thanh tú. Chính sự tiết chế này lại giúp cô nổi bật theo cách rất riêng một vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính nhưng không hề nhạt nhòa giữa sự kiện mang màu sắc xa xỉ.

Ở Lamoon, khán giả dễ dàng nhận ra hình ảnh một nghệ sĩ trẻ đang dần định hình phong cách: Không phô trương, không ồn ào, nhưng đủ tinh tế để tạo dấu ấn. Ánh nhìn mềm mại, thần thái tự nhiên cùng nụ cười nhẹ khiến tổng thể diện mạo của cô mang lại cảm giác dễ chịu, gần gũi đúng tinh thần “niềm vui sống” mà sự kiện hướng tới.

Điểm đáng chú ý là cách Diễm Hằng Lamoon phối hợp phụ kiện để hoàn thiện hình ảnh. Những thiết kế trang sức mang hơi hướng thanh lịch, tinh xảo giúp tôn lên khí chất nữ tính, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác hài hòa với concept không gian. Không chỉ đóng vai trò làm đẹp, các chi tiết này còn góp phần định hình phong cách của nữ ca sĩ theo hướng trưởng thành, chỉn chu hơn so với hình ảnh trước đây.

So với nhiều lần xuất hiện trước, visual của Lamoon tại sự kiện lần này được đánh giá cao về độ “chín” trong phong thái. Cô không còn là hình ảnh một giọng ca trẻ đơn thuần, mà dần mang dáng dấp của một nghệ sĩ biết kiểm soát hình ảnh cá nhân từ biểu cảm, thần thái đến cách lựa chọn trang phục và phụ kiện. Sự chuyển biến này cho thấy hướng đi rõ ràng hơn trong việc xây dựng hình ảnh công chúng.

Han Sara

Bên cạnh Diễm Hằng Lamoon, sự kiện còn có sự góp mặt của ca sĩ Han Sara và nhà sáng tạo nội dung Lý Thành Cơ . Các khách mời cùng tham gia hoạt động cá nhân hóa quà tặng, tận hưởng những khoảnh khắc mang tính trải nghiệm, qua đó lan tỏa thông điệp tích cực về việc tìm kiếm niềm vui từ những điều giản dị trong cuộc sống.

Han Sara

“Day of Happiness” là một trong những hoạt động thường niên mà Chopard triển khai nhằm tôn vinh tinh thần “joie de vivre” – niềm vui sống.

Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày sản phẩm, sự kiện còn hướng đến trải nghiệm cá nhân, nơi mỗi khách mời có thể tự tay tạo nên những dấu ấn riêng và kết nối với những giá trị tích cực.

Lý Thành Cơ



