Nhan sắc giả dối của Trương Lăng Hách

Ngày 19/7, Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn đã chính thức trình làng 5 tập đầu tiên. Chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm đình đám của Phỉ Ngã Tư Tồn, tác phẩm nhanh chóng tạo nên một làn sóng thảo luận bùng nổ trên khắp các diễn đàn mọt phim Cbiz. Thế nhưng, bên cạnh những lời khen ngợi về cốt truyện kịch tính, điều đang chiếm spotlight trên mạng xã hội lúc này còn là nhan sắc của nam chính Trương Lăng Hách.

Ngay sau khi phim lên sóng, hàng loạt bài viết trên MXH đã phàn nàn về phần hậu kỳ hình ảnh của bộ phim. Nhiều cư dân mạng thẳng thừng chê bai tổ chế tác đã sử dụng lớp kính lọc (filter) làm mịn da một cách lộ liễu và lố lăng cho Trương Lăng Hách.

Trong nhiều phân cảnh cận mặt, làn da của nam thần sinh năm 1997 bị mài đến trắng bệch, mất sạch kết cấu da tự nhiên và mờ ảo một cách kỳ lạ. Netizen thậm chí còn mỉa mai rằng: "Nhìn Trương Lăng Hách trong phim lúc nào cũng như có ánh đèn flash chiếu thẳng vào, sáng bừng một cách vô thực như phật sống, đi đến đâu tỏa hào quang mờ ảo đến đó, nhìn phát mệt" .

Màu phim và filter khiến da Trương Lăng Hách phát sáng

Làn sóng chỉ trích này càng dâng cao khi khán giả đem Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn lên bàn cân so sánh với bộ phim Chó Hoang Và Xương của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi vừa lên sóng đầu tháng 7. Trái ngược với lớp filter dày cộp của Trương Lăng Hách, Chó Hoang Và Xương ghi điểm nhờ nước phim chân thực, nói không với cà mặt. Gương mặt mộc của nam chính Tống Uy Long hiện rõ từng lỗ chân lông, góc cạnh tự nhiên và mang đậm nét phong trần điện ảnh.

Làn da của 2 nam chính khác biệt hoàn toàn

Sự tương phản rõ rệt này khiến Trương Lăng Hách phải nhận về không ít bình luận tiêu cực về nhan sắc thật:

- Phim bị chê về vụ ánh sáng quá lố, lúc nào cũng chiếu đèn vào người diễn viên tuy khúc đó khung cảnh tối. Tụi nó nói nam nữ chính nói chuyện cứ tưởng 2 ông phật phát sáng hào quang nói chuyện

- Trai đẹp lứa 95 hàng real và trai đẹp lứa 95 nhờ cà mặt mất 2 cái râu rồng mới đẹp đúng là quá khác biệt

- Không cà lộ nếp nhăn như cái rãnh Mariana là fan vô duy quyền đoàn làm phim sao quay anh tao xấu liền, phải biết sợ chớ

- Nhìn vô mới thấy rõ được Tống Uy Long đẹp trai tới cỡ nào, không chỉ thấy lỗ chân lông mà thấy mục ruồi, cục mụn luôn kìa

- Hào quang nhân vật chính đấy, phải tỏa sáng hơn bóng đèn mới đc

- Rộn ràng new feed của tôi hết, bài khen bài chê đứng giữa hóng vui phết

Cà da ảo cỡ này bị nói cũng không oan

Thực tế, biệt danh "mỹ nam filter" không phải ngẫu nhiên mà netizen gán cho Trương Lăng Hách. Trước Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn, anh chàng từng nhiều lần bị bóc trần nhan sắc thật khác xa ảnh chụp lóa mắt của phòng làm việc.

Gần đây nhất, vào đầu năm 2026, khi thủ vai nam chính Tạ Chinh trong bộ phim cổ trang Trục Ngọc, tạo hình của anh cũng vấp phải vô số tranh cãi về việc lạm dụng hiệu ứng làm mượt da để che giấu khuyết điểm lão hóa sớm hoặc nếp nhăn lúc cười. Ngược dòng thời gian về cuối năm 2023, bom tấn Ninh An Như Mộng cũng từng khiến người xem "ngã ngửa" khi đạo diễn Chu Nhuệ Bân có những cú lia máy góc cận siêu thực. Thiếu đi lớp filter nâng đỡ đúng lúc, Trương Lăng Hách lập tức lộ khung hàm kém thon gọn, làn da sần sùi và biểu cảm có phần thô cứng, vụng về. Việc nhan sắc lên xuống thất thường tùy thuộc vào độ "đậm nhạt" của filter hậu kỳ khiến nam diễn viên mang tiếng là sở hữu vẻ đẹp giả dối, chỉ đẹp khi đứng yên trong ảnh tĩnh được chỉnh sửa kỹ càng.

Visual chói mắt trong Trục Ngọc khiến anh nhận được biệt danh "tướng quân kem nền"

Được tâng bốc nhan sắc quá đà để rồi bị "dìm hàng" cực thảm trong Ninh An Như Mộng

Dù vấp phải những ý kiến trái chiều về mặt hình ảnh, không thể phủ nhận Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn đang là một trong những dự án có thành tích thương mại và hiệu ứng ra mắt ấn tượng nhất giai đoạn này. Ngay trước thềm lên sóng, tác phẩm đã lập kỷ lục hiếm thấy khi thu về 120 triệu NDT (khoảng 465 tỷ đồng) tiền doanh thu chiêu thương quảng cáo. Tổng lượt đặt xem trước trên toàn mạng cũng xuất sắc cán mốc 10 triệu lượt (với 5 triệu trên Tencent và 5 triệu tính gộp trên iQIYI cùng Weibo).

Sau 5 tập đầu tiên, chỉ số nhiệt độ và lượt thảo luận của phim tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, chứng minh sức hút không hề nhỏ của cặp đôi chính. Thành tích này tiếp tục nối dài chuỗi thắng lợi của Trương Lăng Hách sau khi Trục Ngọc trở thành phim Hoa ngữ duy nhất lọt Top 100 bảng xếp hạng lượt xem toàn cầu trên Netflix nửa đầu năm 2026.

Về nội dung, Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn lấy bối cảnh Thượng Hải thời kỳ dân quốc đầy biến động, phim xoay quanh Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) - thiếu gia nhà quân phiệt có số phận bi kịch khi bị tráo đổi từ nhỏ và phải chịu ngược đãi. Trên hành trình trốn chạy, anh được cô bé Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên) cứu mạng, nhưng ơn cứu mạng này lại vô tình dẫn đến thảm kịch diệt môn của gia đình cô.

Tám năm sau gặp lại, họ yêu nhau sâu sắc nhưng bi kịch lại tiếp diễn khiến Tố Tố phải giả chết để bỏ trốn. Ngày cô trở về sau 3 năm mất tích, trớ trêu thay lại là với thân phận chị dâu tương lai của Thanh Dịch. Mối quan hệ chị dâu - em chồng đầy rẫy oán hận, nghi ngờ, những màn giằng co, thăm dò nghẹt thở giữa yêu và hận của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên chính là thỏi nam châm giữ chân khán giả qua từng tập phim.