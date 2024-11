Nhan sắc giả dối của Lee Min Ho

Sau thành công ở thị trường Âu Mỹ với bộ phim Pachinko, Lee Min Ho sắp tới đây sẽ tái xuất màn ảnh với When The Stars Gossip (tên cũ Ask the Stars) - tác phẩm được xếp vào hàng bom tấn truyền hình Hàn ngay từ khi chưa bấm máy. Sau một thời gian dài không thể ấn định ngày lên sóng, phim mới đây đã "chốt sổ" việc phát hành vào 4/1/2025.

Ngay khi vừa ấn định ngày phát hành, ekip làm phim When The Stars Gossip cũng như cá nhân Lee Min Ho lập tức tung ra hàng loạt những hình ảnh từ dự án. Trong loạt ảnh tĩnh do nhà sản xuất đăng tải, Lee Min Ho một lần nữa gây ấn tượng mạnh bởi gương mặt "đẹp không góc chết". Điều này gây bất ngờ cho nhiều khán giả bởi một vài năm nay, việc Lee Min Ho tăng cân và có dấu hiệu lão hóa liên tục trở thành chủ đề nóng khắp các nền tảng MXH châu Á. Nhìn vào hình ảnh ở When The Stars Gossip, nhiều người đồn đoán rằng Lee Min Ho ắt hẳn đã phải giảm khá nhiều cân để có được gương mặt thon gọn này.

Tạo hình của Lee Min Ho trong hình ảnh mới mà ekip làm phim đăng tải

Hình ảnh từ ekip đăng tải đẹp hoàn hảo là vậy nhưng hình ảnh từ hậu trường lại mang tới một Lee Min Ho rất khác. Cụ thể so với bức hình được cà da mịn màng, gương mặt thon gọn mà Netflix nhá hàng thì ở hậu trường, Lee Min Ho trông có vẻ "thừa cân" hơn, làn da cũng chẳng hề "đẹp không tì vết" như trên phim. Dĩ nhiên Lee Min Ho ở hậu trường không hề xấu, thậm chí còn rất phong độ so với độ tuổi U40 của mình, netizen chỉ không hiểu tại sao khi lên phim, ekip lại phải chỉnh sửa cho anh nhiều như vậy.

Bình luận của khán giả:

- Ảnh hậu trường mập hơn hẳn trên phim nhưng cũng có xấu đâu mà ekip bóp mặt ảnh dữ vậy.

- Hôm qua xem still cut còn bảo quái lạ Lee Min Ho giảm cân hả, hóa ra không phải.

- Lại nhớ Kim Soo Hyun hồi Queen of Tears cũng từng có cái ảnh still cut bị ekip bóp mặt thành người khác.

- Ảnh thật già hơn nha nhưng vẫn phong độ quá trời.

Những hình ảnh của Lee Min Ho ở hậu trường phim

Nói thêm về When The Stars Gossip, sở dĩ nó được xếp vào hàng bom tấn truyền hình ngay từ khi mới công bố dự án là bởi phim quy tụ ekip khủng và có kinh phí đầu tư lên tới 40 tỷ won. Trong phim, Lee Min Ho hóa thân thành bác sĩ sản phụ khoa Gong Ryong, người tham gia một nhiệm vụ bí mật trên trạm vũ trụ với danh nghĩa du khách không gian. Nhưng giữa áp lực sinh tồn và mục tiêu ẩn giấu, anh lại tìm thấy tình yêu bất ngờ với Chỉ huy Eve Kim (do Gong Hyo Jin thủ vai). Trong khi đó Eve là một người phụ nữ mạnh mẽ, cầu toàn, đặt trách nhiệm lên trên tất cả.

Ngoài Lee Min Ho và Gong Hyo Jin, phim còn có sự tham gia của các diễn viên Oh Jung Se, Han Ji Eun, Kim Joo Heon, Kim Eung Soo,... When The Stars Gossip lên sóng bắt đầu từ 4/1/2025.