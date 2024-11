Mới đây, bộ phim "Ask the stars" (tạm dịch: "Hỏi các vì sao") đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên và chốt lịch chiếu từ ngày 4/1/2025. Đây là một tin vui với rất nhiều người, bởi lẽ tác phẩm này đã được ngóng chờ từ lâu nhờ có sự tham gia của hai ngôi sao hàng đầu Lee Min Ho và Gong Hyo Jin.

Lee Min Ho đảm nhận vai nam chính trong "Ask the stars".

Anh nên duyên cùng mỹ nhân đình đám Gong Hyo Jin.

Cho những ai chưa biết, "Ask the stars" là một bộ phim thuộc thể loại lãng mạn. Đặt bối bối cảnh ở trạm không gian đầu tiên của Hàn Quốc, tác phẩm này kể câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật chính Gong Ryong và Eve Kim.

Lee Min Ho đảm nhận vai nam chính Gong Ryong, một bác sĩ đầy trách nhiệm, đồng thời là con rể tương lai của tập đoàn tài phiệt MZ. Anh lên trạm vũ trụ với một nhiệm vụ bí mật. Trong khi đó, Gong Hyo Jin đảm nhận vai Eve Kim, một chỉ huy cầu toàn, không cho phép bất cứ sai lầm nào xuất hiện.

Một vài hình ảnh khác trong phim.

"Ask the stars" là một dự án được đầu tư với kinh phí khủng, lên tới 40 tỷ won. Ngoài Lee Min Ho và Gong Hyo Jin, phim còn có sự tham gia của các diễn viên Oh Jung Se, Han Ji Eun, Kim Joo Heon, Kim Eung Soo,... Biên kịch của phim là Seo Sook Hyang, người đứng sau thành công của "Muôn kiểu ghen tuông" và "Hương vị tình yêu". Vị trí đạo diễn do Park Shin Woo phụ trách. Đây là đạo diễn của các bộ phim "Điên thì có sao" và "Tình yêu chốn đô thị".

Bộ phim "Ask the stars" phát sóng vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên tvN, bắt đầu từ 4/1/2025.