Nhan sắc gây sốc của Tiêu Chiến khiến 120 triệu người tranh cãi

Ngày 23/12, QQ đưa tin bộ phim điện ảnh cổ trang Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả do Tiêu Chiến đóng chính tung trailer đầu tiên. Đây vốn là dự án lớn do đạo diễn nổi danh Từ Khắc chỉ đạo, dựa trên tiểu thuyết đã quen thuộc với khán giả của cố nhà văn Kim Dung. Nam chính lại là cái tên hot nhất trong giới giải trí Hoa ngữ - Tiêu Chiến, do đó, ngay từ khi khai máy Anh Hùng Xạ Điêu 2025 đã nhận được sự mong chờ của công chúng.

Tiêu Chiến gây tranh cãi khi vào vai Quách Tĩnh trong Anh Hùng Xạ Điêu 2025.

Tuy nhiên, khi trailer phim ra mắt, có nhiều ý kiến trái chiều về tạo hình và diễn xuất của Tiêu Chiến. Theo QQ, nhân vật Quách Tĩnh đã được chuyển thể nhiều lần và có những phiên bản rất thành công của Huỳnh Nhật Hoa, Trương Trí Lâm, Lý Á Bằng,... do đó, áp lực của Tiêu Chiến cực lớn. Và không may, có vẻ như ngôi sao sinh năm 1991 không thể vượt qua cái bóng của các đàn anh.

Theo QQ đánh giá, trong trailer, Tiêu Chiến xuất hiện với ngoại hình kém sắc, không có khí chất phóng khoáng chính nghĩa giống như trong nguyên tác nhà văn Kim Dung mô tả về nhân vật Quách Tĩnh. QQ cho biết thêm Quách Tĩnh vốn là người Sơn Đông, Trung Quốc, lớn lên tại vùng thảo nguyên nên có vóc dáng cao lớn, mày rậm mắt to, mặt vuông, tràn đầy khí chất nam nhân mạnh mẽ. Quách Tĩnh có tính cách hiền lành, khuôn mặt hiền hậu, chính vì thế chàng mới được Hoàng Dung đem lòng yêu mến.

Nam diễn viên bị chê gầy yếu, cố tình bôi đen làm xấu chứ không giống người đàn ông lớn lên trên thảo nguyên.

Tạo hình của Tiêu Chiến bị chê giống ăn mày. Diễn xuất của anh cũng gây tranh cãi.

Ngược lại, Tiêu Chiến vóc dáng gầy gò thư sinh, khuôn mặt không có sự hiền lành, đôi mắt của nam diễn viên luôn gây tranh cãi vì khi cười sẽ đẹp và dễ mến hơn, nhưng khi trợn mắt sẽ đem lại cảm giác như nhân vật phản diện. Tạo hình của Tiêu Chiên bị đánh giá "bẩn lem luốc như ăn mày trong Cái Bang", kết hợp với hình ảnh tối tăm trong trailer càng khiến khán giả khó chất nhận Quách Tĩnh mới.

Hiện tại, trên MXH Weibo, các từ khóa liên quan tới Tiêu Chiến và bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu 2025 đang là chủ đề cực hot, trong đó "Quách Tĩnh mới của Tiêu Chiến" đạt 94 triệu lượt tương tác, "Tru Tiên 2.0" đạt 25 triệu lượt xem. Nhiều khán giả nhận định Anh Hùng Xạ Điêu 2025 có thể trở thành thảm họa mới trong sự nghiệp của Tiêu Chiến sau phim điện ảnh Tru Tiên.

Theo QQ, thực tế ngay khi bộ phim lên kế hoạch quay, nhiều khán giả đã cảm thấy nội dung phim nhàm chán. Anh Hùng Xạ Điêu đã được chuyển thể nhiều lần trên màn ảnh với nhiều khía cạnh khác nhau. Vì vậy, kịch bản đã trở nên quen thuộc, khó tìm sự đột phá mới. Một số khán giả đặt kỳ vọng đạo diễn Từ Khắc sẽ đem lại những thước phim đẹp, mãn nhãn, nhưng qua trailer, công chúng thất vọng vì phim lạm dụng kỹ xảo, thiếu các cảnh võ thuật ấn tượng.

Công chúng không muốn có thêm Quách Tĩnh mới.

Kỹ xảo trong trailer bị chê chưa ấn tượng.

Netizen chê mạnh tạo hình Quách Tĩnh của Tiêu Chiến: