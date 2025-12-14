Bộ phim cuối tuần sắp ra mắt của tvN mang tên Undercover Miss Hong, dự kiến lên sóng vào tháng 1 năm sau - là một bộ phim hài công sở mang màu sắc retro, lấy bối cảnh cuối thập niên 1990. Phim xoay quanh Hong Geum Bo (do Park Shin Hye thủ vai) - một nữ thanh tra giám sát chứng khoán xuất sắc ở độ tuổi ngoài 30, buộc phải cải trang thành một nhân viên mới 20 tuổi tại một công ty chứng khoán sau khi phát hiện những dấu hiệu tài chính đáng ngờ. Từ đây, cô bước vào cuộc sống hai mặt hỗn loạn, dở khóc dở cười với hàng loạt thử thách không lường trước.

Trailer phim Undercover Miss Hong. Nguồn: Park Shin Hye Vietnam Fanclub

Trong phim, Park Shin Hye hóa thân thành Hong Geum Bo - nhân vật phải che giấu tuổi tác, học vấn, thậm chí cả lòng tự trọng của mình để hoàn thành nhiệm vụ ngầm. Hong Geum Bo là một tinh anh được đào tạo bài bản, theo chủ nghĩa hoàn hảo tuyệt đối, được mệnh danh là "Phù thủy Yeouido" và cũng là nữ thanh tra đầu tiên của Cục Điều tra Thị trường Vốn trực thuộc Cơ quan Giám sát Tài chính. Tuy nhiên, ở tuổi 35, cô bất ngờ phải sống cuộc đời thứ hai trong thân phận một nữ trợ lý văn phòng mới tốt nghiệp cấp ba, 20 tuổi - mở ra một câu chuyện căng thẳng nhưng đầy cuốn hút.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn, nhan sắc của Park Shin Hye cũng trở thành chủ đề khiến nhiều khán giả không khỏi kinh ngạc. Dù đã bước sang ngưỡng U40, nữ diễn viên vẫn thuyết phục khi đảm nhận vai một cô gái 20 tuổi nhờ vẻ ngoài trẻ trung, đường nét gương mặt mềm mại cùng khí chất linh hoạt theo từng tạo hình. Hai phiên bản nhân vật mà cô thể hiện trong phim gần như đối lập hoàn toàn: một Hong Geum Bo trưởng thành, sắc sảo và lạnh lùng, và một Hong Jang Mi trẻ trung, ngây ngô, mang hơi thở của một nhân viên mới chập chững bước vào đời. Sự khác biệt rõ rệt về diện mạo lẫn thần thái giúp Park Shin Hye tạo nên màn "biến hóa kép" đầy ấn tượng.

Những hình ảnh tĩnh vừa được công bố ghi lại màn "lột xác" 180 độ của Park Shin Hye, thể hiện song song hình ảnh Hong Geum Bo tinh tế, đẳng cấp và nhân vật cải trang vụng về nhưng đáng yêu mang tên "Miss Hong", tên thật là Hong Jang Mi. Từ mái tóc dài gọn gàng sang kiểu tóc ngắn dễ thương, từ trang phục đến những thay đổi tinh tế trong biểu cảm gương mặt, Park Shin Hye cho thấy khả năng diễn xuất dày dạn khi hóa thân trọn vẹn vào hai con người hoàn toàn đối lập trong cùng một vai diễn.

Hong Geum Bo được khắc họa là người tin tưởng tuyệt đối vào năng lực cá nhân, luôn theo đuổi sự hoàn hảo đến cùng. Ánh mắt điềm tĩnh cùng nụ cười sắc lạnh trong các khung hình toát lên khí chất khiến bầu không khí xung quanh như "đóng băng". Trái ngược hoàn toàn, bản ngã cải trang Hong Jang Mi lại mang vẻ trong trẻo của một nhân viên mới bước chân vào đời, toát lên sự ấm áp và nguồn năng lượng tươi sáng hiếm thấy ở con người thật của Hong Geum Bo, tạo nên sức hút hoàn toàn khác biệt.

Trong khi sự mong đợi dành cho màn trình diễn "hai mặt" của Park Shin Hye ngày càng tăng, khán giả cũng tò mò theo dõi cách Hong Geum Bo xoay xở trước những khủng hoảng liên tiếp, sau khi vừa chạm ngưỡng ranh giới về tuổi tác và học vấn để bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Phim cuối tuần mới của tvN Undercover Miss Hong sẽ chính thức lên sóng vào tháng 1 năm sau.