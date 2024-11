Nhan sắc gây sốc của Park Min Young

Sau cơn sốt Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi cùng màn giảm cân ngoạn mục để đóng vai người bệnh, Park Min Young hiện đã tăng cân trở lại và gia nhập đoàn phim mới có tên The Confidence Man KR. Mới đây, ngày 4/11, cô bị người đi đường bắt gặp đang ghi hình dự án này cùng hai bạn diễn là Joo Jong Hyuk và Park Hee Soon. Ngay lập tức những hình ảnh của cô trong vai diễn mới được khán giả truyền tay nhau mạnh mẽ. Đáng nói hơn cả là trong loạt hình ảnh này, Park Min Young lại xuất hiện với dáng vẻ phát tướng khác hoàn toàn với ảnh hậu trường trước đó khiến dân tình không khỏi hoang mang.

Hình ảnh mới của Park Min Young từ phim trường The Confidence Man KR

Trông cô phát tướng khác lạ

Thực chất Park Min Young đúng là có tăng cân đáng kể so với hồi đầu năm nay ở Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi nhưng việc phát tướng thì chỉ do bộ trang phục phản chủ. Trong lúc đang thảo luận với bạn diễn, chưa phải ghi hình, cô quấn một chiếc khăn giày để giữ ấm đôi chân, kết hợp áo sơ mi khá rộng với phần ống tay phồng, dài hơn cánh tay của nữ diễn viên khiến cho cô trông như lên ký rất nhiều. Ở một khoảnh khắc khác, khi cô chính thức "lên đồ" cho vai diễn, để lộ đôi chân dài trong chiếc chân váy tennis, nhìn Park Min Young thon gọn hơn rất nhiều.

Park Min Young có lên cân nhưng không hề phát tướng

Kể từ thời điểm giảm cân quá đà cho vai diễn ở Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, vấn đề cân nặng của Park Min Young luôn là một chủ đề hot được nhắc đến liên tục trong mỗi lần cô xuất hiện. Và việc tăng cân trở lại đã giúp nhan sắc của cô thăng hạng rõ nét, trông trẻ trung, tươi tắn hơn rất nhiều so với thời chỉ nặng 37kg.

Một bức ảnh hậu trường phim khác của Park Min Young hồi tháng 10 vừa qua

Nói thêm về dự án The Confidence Man KR, đây là bộ phim remake từ kịch bản đình đám Nhật Bản - The Confidence Man JP. Phim kể về ba kẻ lừa đảo tín dụng được gọi là Confidence Man. Họ thành lập một đội và dùng mọi cách để lấy tiền từ những người bị ám ảnh bởi sự ham muốn vô đạo đức, chẳng hạn như tiền bẩn từ các công ty hay trùm mafia. Park Min Young là bóng hồng duy nhất trong bộ ba diễn viên chính, hai sao nam sánh vai với cô lần này là Joo Jong Hyuk và Park Hee Soon.

Dàn cast bản Nhật

Dàn cast bản Hàn

Bộ phim dự kiến sẽ ra mắt trong năm 2025.

Nguồn ảnh: Naver